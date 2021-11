El finançament just per bandera

El diputat al Congrés Joan Baldoví ha condicionat el nostre vot a favor del Pressupostos Generals de l’Estat a iniciar la necessària reforma del sistema de finançament i que s’invertisquen 26 milions d’euros en infraestructures i projectes agraris i culturals per al País Valencià.

Entre les esmenes presentades per Compromís al Congrés i al Senat hi ha dues per a Almassora: que s’incloguen les partides per a la regeneració de la nostra costa i per a la construcció de la caserna de la guàrdia civil. Compromís per Almassora hem aconseguit la unanimitat de tots els grups polítics de exigir a les Corts Generals que voten a favor de les dos esmenes, vinguen del partit que vinguen. Vorem si el PP i el PSOE deixen de fer A o B segons qui governe a Madrid i comencen a treballar per aquelles i aquells que els voten: les valencianes i els valencians.

El president de la Generalitat, en el marc de les marxes pel finançament just, va fer unes declaracions ben poc encertades. Puig va arribar a afirmar que la solució no només depén del govern de Sánchez sinó també de l’oposició i de la societat civil. Molt honorable president, la societat valenciana ja està farta de pagar més del que correspon any rere any. Ja està farta de no tindre uns trens de rodalia dignes ni la mateixa capacitat de finançar els serveis públics que altres territoris. D’haver de pagar íntegrament les ajudes per a la Dependència. Li recordem que sí, que en les mans del govern que encapçalen els socialistes, està la solució. I mentre es decideixen a aplicar-la, Compromís continuarà abanderant la lluita per un finançament igualitari i equilibrat, un finançament just.

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora