De héroes a villanos

En menos de un año, el Gobierno valenciano pasa de aplaudir a sus sanitarios como héroes ante una pandemia a señalarlos como villanos en la vida reproductiva de las mujeres. Este sinsentido del Botànic de señalar como maltratadores a los ginecólogos, matronas y resto del personal ha molestado tanto al colectivo que se ha cobrado la dimisión de dos sanitarias. No es para menos cuando se desea incluir la violencia obstétrica como una forma de violencia de género dentro de la ley autonómica contra la Violencia sobre la Mujer.

Este concepto no se debería pervertir, ya que la violencia de género se refiere a la ejercida por un hombre sobre una mujer y, si consideramos que hablamos de una profesión muy feminizada, difícilmente puede entrar en el mismo cajón desastre. Forzar el concepto de violencia de género para incluir prácticas susceptibles de mejora en el ámbito obstétrico es más el resultado de una obstinación ideológica que de la preocupación por defender los derechos de las mujeres.

En mi opinión, es un error confundir la mala praxis de algún profesional con la violencia de género y, más aún, generalizarlo. La mala praxis en obstetricia hay que denunciarla, pero no criminalizar a todo un colectivo. Tampoco veo sensato tipificar como violencia de género una cesárea, hay que ser más cauteloso ante estas acusaciones, porque ya les adelanto que, si a mí no me hubieran practicado una cesárea, hoy no estaría escribiendo este artículo ni disfrutando de mis hijas. En este caso, solo tengo palabras de agradecimiento ante los profesionales que cada día traen al mundo miles de vidas.

Ante esta persecución, quien está recibiendo violencia son los profesionales sanitarios que llevan aguantando afirmaciones humillantes por parte del Consell, presión asistencial y trabas lingüísticas en su trabajo.

*Diputada y portavoz adjunta de Cs en Les Corts