Des de l’equip de govern de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó estem avançant en l’elaboració del Pla d’Acció d’Agenda Urbana, dins del marc estratègic de l’Agenda Urbana Espanyola (AUE), aprovada en 2019 pel Govern d’Espanya. Este és un valuós instrument de planificació estratègica i integrada de ciutat, orientat a la consecució dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i els 10 Objectius Estratègics de l’AUE, la fi de la qual és guiar la planificació dels municipis espanyols cap a un desenvolupament més humà, sostenible, integrador i resilient.

Per a això, hem anat creat uns grups de treball compostos per representants polítics i tècnics de l’Ajuntament, amb el propòsit d’abordar les problemàtiques i necessitats del municipi, i identificar possibles solucions i actuacions que, entre altres coses, milloren la qualitat de vida de la població, transmeten una major sostenibilitat a l’hàbitat urbà i natural, fomenten una mobilitat més sostenible, impulsen la regeneració de l’espai públic, vetlen per la inclusió social o afronten de manera més eficient els efectes del canvi climàtic.

L’elaboració d’este Pla d’Acció d’Agenda Urbana està obert als actors socials clau de la ciutat. Per a això, pròximament s’activaran mecanismes de participació que permeten que la ciutadania i els agents socials s’involucren en la identificació dels reptes i les oportunitats de la Vall d’Uixó per a incentivar el seu creixement urbà i socioeconòmic. Perquè este ha de ser un projecte de tots els vallers i valleres perquè marcarà el seu futur en els pròxims anys.

La culminació del projecte desembocarà en un Pla d’Acció compost per una bateria de projectes estratègics i transversals, l’execució dels quals revertisca positivament a la ciutat, tant a nivell territorial, com a econòmic i social. L’alineació de la planificació municipal amb l’Agenda Urbana Espanyola suposarà un revulsiu clau per a impulsar el desenvolupament integral de la ciutat, mitjançant un full de ruta que millore la sostenibilitat i competitivitat de la Vall d’Uixó.

El projecte, a més, ens permetrà estar més ben posicionats amb les prioritats de finançament del període de programació 2021-2027, millorant la capacitat de la nostra ciutat per a la captació de fons europeus provinents dels Next Generation, o en el cas espanyol, de les convocatòries d’ajudes vinculades al Plan España Puede (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència), amb l’objectiu final de poder finançar i executar els projectes del pla d’acció amb estos diners provinents d’Europa. Amb este pla afrontem amb majors garanties l’arribada d’estos fons d’ajuda post-pandèmia.

Ens anem a deixar la pell perquè arriben els màxims diners possibles per a seguir fent avançar la nostra ciutat. Perquè concretament, el Pla d’Acció d’Agenda Urbana ens permet pensar en quina ciutat volem viure i treballar per a transformar-la, ordenant el territori i fent un ús racional del sòl, prevenint els efectes del canvi climàtic, afavorint l’economia circular, potenciant la mobilitat sostenible, garantint l’accés a l’habitatge, millorant els instruments d’intervenció i governança i liderant la innovació digital.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó