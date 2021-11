Amb la llei

No m’estranya que a vostés també els canse la qüestió del nomenclàtor, perquè fa tant de temps que la dreta fa soroll amb açò que al final totes i tots acabem esgotats de sentir sempre el mateix. I sobretot quan conten una versió que no és ni la real, ni la racional.

Este govern municipal demana a la Conselleria de Qualitat Democràtica la retirada del catàleg de vestigis les referències de l’escola Lluís Revest i dels carrers Dr. Clará, Segarra Ribes, Arquitecte Traver Tomás, Dr. Vicente Altava, Cronista Revest i Sánchez Gozalbo. De totes elles, de les sis.

I ho demanem segons als acords plenaris presos amb anterioritat per anteriors corporacions que, a més, reforcen que hagen de ser retirats del catàleg. En primer lloc, els acords on es proposen els noms per rotular els carrers, tots ells proposats per les seues aportacions a la ciutat i pels seus mèrits en els camps de la ciència i de la cultura.

En segon lloc, els acords pels quals es declaren Fills adoptius de Castelló a José Clará i a Lluís Revest. També aportem la moció conjunta de 2012 per la que s’acorda, per unanimitat, «retirar els honors i distincions municipals a totes aquelles persones que se significaren en la defensa de la Dictadura”, on Clará i Revest van mantenir la distinció de fill adoptiu però, Herrero Tejedor i Carlos Fabra Andrés van perdre tots els honors i distincions. I això ho va aprovar la corporació de 2012, com dic, per unanimitat, governant la dreta. Com expliquen ara no voler retirar els seus noms de la via si fa només 9 anys van aprovar retirar-los mencions i medalles d’or perquè es van significar en defensa de la dictadura? Senzillament no ho expliquen, perquè no té explicació racional. Simplement fan soroll.

Ens acusen de voler reescriure la història, de revanchisme i de no sabem quantes coses més. Res més lluny de la realitat: proposem retirar tres noms de la via pública: Herrero Tejedor, Carlos Fabra Andrés i Santos Vivanco. Tot en compliment dels acords del 79, de 2012 i de la Llei.

Regidora de Memòria Democràtica a l’Ajuntament de Castelló