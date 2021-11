Canviem el nom a Comunitat Valenciana

Hi ha coses molts més importants que fer en les administracions tots els dies… sanitat, educació, seguretat, ocupació, pensions, serveis socials, preus energètics… però ha arribat el moment de també defensar, com no, els nostres senyals d’identitat com a poble valencià. Ja que aquells que no es dediquen a l’important, dediquen tot el seu temps per a intentar canviar el que som. I no ho hem de tolerar, ni passar per alt, ni dir que no té importància, perquè la desídia i el fastig que aquest tema genera serà el major greu error que cometem mai.

Clar i alt! Comunitat Valenciana és l’única denominació que es contempla en l’Estatut d’Autonomia que tenim. Article primer del títol primer, que porta per nom, «La Comunitat Valenciana» que «el poble valencià, organitzat històricament com a Regne de València, es constitueix en Comunitat Autònoma, (…) amb la denominació de Comunitat Valenciana».

Comunitat Valenciana és el nom de la Comunitat Valenciana, i no un altre. Ha de quedar clar. És el nom en el qual la immensa majoria dels valencians volem per a nomenar a la nostra terra. Malgrat això, fa molts anys en alguns municipis de la província de Castelló, quan des dels ajuntaments no es facilitava la participació als veïns, en els plens van decidir posar el nom de País Valencià a avingudes, places i carrers: Castelló de la Plana, Vinaròs, Onda, l’Alcora, Mocofa, Betxí, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Figueroles, Borriol...

És inadmissible

Però, les coses estan canviant, i el que podria ser entés com un gest de pluralitat quan es va triar i després com un gest per a no crear molèsties burocràtiques als veïns que viuen en aqueixes vies públiques, amb canvi en la seua adreça. S’ha convertit en un Ja n’hi ha prou!

És inadmissible i il·legal que el PSOE permeta que el Senat puga utilitzar Països Catalans per a referir-se a la Comunitat Valenciana, despropòsit que deriva de la relació que els independentistes i catalanistes li donen a la utilització de País Valencià.

És inadmissible que RTVE utilitze País Valencià per a referir-se a la Comunitat Valenciana. Però encara més inadmissible que la Generalitat Valenciana autoritze i participe en la creació d’un canal d’amb marca pròpia, Bon día Televisió, en català, dirigit des de la Corporació Catalana de Mitjans de comunicació en la seua línia editorial: el somni de l’independentisme català fet realitat amb la col·laboració del Govern de la Generalitat Valenciana, presidit en l’actualitat pel socialista Ximo Puig.

Ja n’hi ha prou!

Ara tots els ajuntaments tenen eines per a promoure la participació directa dels veïns en les decisions locals, com les relatives al nom que han de portar els seus carrers. Donem veu als valencians per a dir Ja n’hi ha prou!

Estan vulnerant no sols la llei, sinó una dels senyals d’identitat més important de la nostra terra, la nostra denominació, que és la de Comunitat Valenciana. Obviar el contingut de la nostra màxima norma constitueix una falta de rigor a la història i a la identitat dels valencians, alacantins i castellonencs. L’agenda independentista en la nostra Comunitat avança ràpidament al ritme que estan marcant PSPV, Podemos i Compromís, ara que saben que perdran les pròximes eleccions autonòmiques.

Ja n’hi ha prou!

Diputat. Secretari general del Partit Popular a la província de Castelló