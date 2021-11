El otro día mi querida amiga Cristina, me significaba por wasap que yo había tenido una vida apasionante; enunciación a la que yo le respondí: «la vida apasionante es la de ese señor que está por tus huesos». Lo del estar por los huesos, me retornó al chirumen, el peso que tiene la literatura en conformar un buen conjunto de frases hechas. Esta que acabo de referir, sin ir más lejos viene a significar que uno está, derretido, fascinado, colado, lelo, prendado, rendido, chaveta, turulato… y más en claro, perdidamente enamorado de la persona a la que se implica en la conversación.

Tanto el Barroco como el Romanticismo, estilos dados a la hipérbole y a las metáforas dramatizadas, abundaron en los amores intensos que atraviesan el límite de la vida, para seguir en actividad tras haberlo traspasado. Quién no recuerda el Don Juan Tenorio de Zorrilla, Amar después de la muerte de Calderón, Reinar después de morir de Vélez de Guevara, o poemas de Quevedo, Garcilaso, Bécquer, Espronceda… y hasta los de Gabriela Mistral, Neruda, o Rubén Darío… por citar solo algunos de la literatura hispánica, y dejar de lado (eso sí, con mucho respeto) los de la universal. Pues bien, de los textos en los que se habla de la intensidad del sentimiento, capaz de encomiar los despojos de quien se ama, es de donde nace ese modismo, que no deja de tener su cierta sugestión. Y más, pues que la victoria del amor sobre la ley inexorable de la muerte, es la gran referencia que metaforiza el poder de aquel, permítaseme, concluir este texto con dos citas bien significativas: Una de Garcilaso: «Hasta que aquella eterna noche oscura / me cierre aquestos ojos que te vieron, / dejándome con otros que te vean», y otra de Quevedo: «Su cuerpo dejará, no su cuidado;/ serán ceniza, más tendrá sentido; polvo serán, más polvo enamorado». Eso va por ti, maestro.

Cronista oficial de Castelló