El retorn del sindicalisme

A la meua família tenim varios professionals de la sanitat. Esta cap de setmana ens vam juntar per dinar i un dels temes de conversa que va eixir va ser la vaga de la neteja. Contaven que a l’Hospital General i al Provincial està provocant que els contenidors de residus biològics s’acumulen i que el personal haja d’anar a buscar-se els pijames de treball. Ho explicaven des d’una visió del món d’esquerres, des de la solidaritat amb les reivindicacions i des de la consciència del seu rol clau. Eixos comentaris van trobar el suport de tota la taula. Em va recordar a algunes converses semblants que vam tindre a casa en no sé si a 2010, 2011 o 2012 sobre les mobilitzacions sindicals en resposta a la gestió de la crisi anterior: em van vindre a la ment alguns retrets de la meua família cap als sindicats pels seus pactes previs, per la seua timidesa, pels seus alliberats..., però este cap de setmana no vaig escoltar res d’això. També este cap de setmana escoltava a la periodista Azahara Palomeque en el podcast Pol & pop explicar la Gran Renúncia als Estats Units (com es denomina la renúncia de 5 milions de persones al seu treball) i destacar que l’opinió pública sobre les organitzacions sindicals és la millor des dels anys 60, quan es va iniciar el macarthysme i la persecució de l’esquerra.

Un nou inici

La conflictivitat al món de treball i la recuperació del poder i la legitimitat de les organitzacions sindicals poden estar vivint un nou inici. Quan es parla dels resultats de l’ona de mobilització popular iniciada en el 15-M es sol assenyalar a la creació de Podemos, als seus èxits i fracassos. Però eixos nous consensos també van provocar renovacions importants en els principals sindicats del país. Hui Comissions Obreres s’apropa de nou al milió d’afiliats i la tendència és creixent després d’una fase llarga que va tindre de retrocés. La mobilització, la intel·ligència i la simpatia generada per la vaga de la neteja confie que els porte a l’èxit, ja siga per una sentència judicial, per la cessió de la patronal o per la influència de les administracions que tant tenen a dir en este sector pels contractes públics i que tan poc estan influint per ara. I si la mobilització sindical arranca una millora de les condicions laborals obrirà també una porta a la següent conquesta. Confiem que estiguem vivint un retorn del sindicalisme massiu, serà una gran notícia per a totes les persones que vivim del nostre treball.

Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló