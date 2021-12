Querido/a lector/a, estos días Casado y Abascal, el PP y Vox, ocupan la calle al acompañar a policías en sus manifestaciones contra aspectos de la ley mordaza. Por cierto, recuerdo que cuando leí la noticia exclamé algo así como: ¡La cosa tiene cojones! Comentario que hice porque, además, era el día en que Casado gritaba aquello de: ¡Salgan a la calle que los acompañaremos! Pero, sobre todo porque en lo fundamental, en las dos cuestiones que más han preocupado a los ciudadanos últimamente, el covid y la reconstrucción de la economía y el empleo, estos señores y partidos no solo no han participado, si no que, encima, han generado dificultades.

Por ser más concreto diré que al gobierno sociata de Sánchez, al que ha sido ejemplo europeo de saber hacer en el tema de la vacuna, lo acusaron de asesino y criminal, y le negaron la colaboración. Tan cierto como que mientras ese mismo gobierno (junto con otros) trataba de convencer a Alemania y a Holanda (cosa que consiguió) para que la UE facilitara préstamos (140.000 millones de euros, 70.000 a fondo perdido y 70.000 a bajo interés), esa derecha llamaba a sus homólogos europeos para que les recortaran las cantidades a España, es decir, a usted y a mí. ¿Y ahora qué pasa? Que mientras esa misma derecha política, PP y Vox, Casado y Abascal, ocupan la calle defendiendo propuestas y opiniones de la policía delante de la reforma de la ley de seguridad ciudadana, en las autonomías donde tienen y sostienen al gobierno (Madrid y Andalucía) no se aclaran en aprobar y actualizar los presupuestos y puede que castiguen a los ciudadanos al dejarlos con menos fondos y posibilidades por sus egoísmos personales. Hacer hacen, pero no aciertan con lo apropiado y moral. Analista político