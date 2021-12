Por gobernar desde la realidad

Dicen que los políticos vivimos alejados de la realidad. No les voy a negar que en ocasiones la vorágine política en la que vivimos hace que lo parezca, pero les aseguro que para los que nos tomamos la política en serio, esto no es así. Como también les aseguro que para los que pisamos la realidad y escuchamos el sentir de la ciudadanía, es inaudito y permítanmelo, incluso insultante, debatir con políticos del Desgobierno de Sánchez, y comprobar el desconocimiento --real o interesado-- que tienen de la situación del país. No salgo de mi asombro cuando les escucho pintar una España «de color de rosa», como hace la vicepresidenta Calviño cada vez que la interpelo.

No quiero parecer catastrofista, porque nada me gustaría más que mi país fuera líder en todos los índices, pero creo que a ustedes no hace falta que les diga que tristemente esto no es así. España está atravesando una situación muy complicada, fruto de la desastrosa gestión de socialistas y comunistas. La lista de la compra, disparada; el recibo de la luz, por las nubes; el desempleo, desbocado; nuestros sectores productivos, en caída libre; las pensiones, pendientes de un hilo; los autónomos, masacrados; y en lo sanitario qué les voy a contar, ya en plena sexta ola del covid-19 y aún sin una ley de pandemias. En definitiva, una suma de mala gestión que está colocando a nuestro país en la cola de la recuperación. Una situación muy triste, ver como hunden el barco que tanto nos costó levantar, pero que no les quepa duda que volveremos a sacar a flote cuando volvamos a gobernar, con dos grandes Capitanes como son Carlos Mazón y Pablo Casado, que sí conocen y quieren a su tierra y trabajarán por un mejor futuro. Senadora del PP y portavoz del PP de Castellón