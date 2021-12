De mentiras y mentirosos

Vamos a contar mentiras, tra-lará», decía la canción infantil, ¿recuerdan? No, no, vamos a contar cosas sobre la mentira y algo más. Epiménides (filósofo y profeta religioso), dicen (no hay textos originales) que expresó aquello de «todos los cretenses son unos mentirosos». Y como él era cretense entonces si decía la verdad estaba mintiendo y si mentía estaba diciendo la verdad. ¡Uy, qué lío! (Es, como suele conocerse, la falsa falacia del mentiroso). Esta falacia --aunque algunos disientan del término-- fue citada también por Pablo de Tarso, Agustín de Hipona y por numerosos lógicos y filósofos como Bertran Russell o Gödel, etc. Y yo diría que constituye casi un misterio. Muy semejante es la llamada paradoja no formal del escocés, de la que, tal vez, hablemos algún día.

Pues bien, su influencia o su práctica en muchos sentidos todavía no ha cesado. Siguen utilizándose «argumentos», que inducen al lector a la duda cuando no a la desorientación. Lo vemos continuamente. En ocasiones --demasiadas-- se sostiene un criterio y al cabo de un tiempo se niega o se tergiversa lo dicho, aunque, es cierto, las circunstancias pueden condicionar la propuesta. Pero, en el fondo, una mentira es una manifestación contraria a la verdad, cuyo fin es el engaño. ¿Y qué pasa con los mentirosos pinochianos y narigudos? Pues, simplemente, cuando dicen una verdad nadie la cree. Es como el cuento del pastorcito bromista que, desde la colina donde apacentaba las ovejas, gritaba la presencia del lobo y cuando los vecinos se presentaron al lugar se encontraron riendo al pastorcito. Pero, un día gritó y nadie acudió a auxiliarle cuando fue realidad la llegada del lobo. Decía Kant que una mentira es siempre reprobable, mientras que para Voltaire lo es solo cuando causa un mal. Juzgue el lector. Profesor