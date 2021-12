Nadal a Borriana

Arribat el mes de desembre i a 25 dies de Nadal amb l’augment dels casos de coronavirus i l’advertència d’alguns experts sobre una possible nova onada a Espanya i amb la nova variant òmicron s’obrin incògnites sobre les mesures i celebracions de Nadal, tot i que l’alt nivells de vacunació i l’eficàcia de les vacunes està alentint la sisena onada, cosa que dibuixa una perspectiva diferent a la del Nadal passat.

Amb la proximitat de les festes de Nadal i a pesar de la pandèmia, encara present, hem de fer arribar l’esperit nadalenc a tots els nostres sectors, per tal que l’esperit i la il·lusió arribe a la màxima quantitat possible de la conciutadania.

Des del govern municipal treballem en benefici de tots, com ha de ser, i continuem demostrant també per Nadal que estem, com sempre, al costat del nostre comerç, perquè els comerços locals generen ocupació i riquesa per al poble i per a la gent del poble, i nosaltres no som més que això, poble. És per això que continuem amb algunes propostes com la la Fira de Nadal, sortejos, i concursos d’aparadors, entre d’altres.

L’ambient nadalenc tornarà a inundar Borriana aquest primer cap de setmana de desembre, i la il·lusió, l’esperança i l’esperit nadalenc farà tornar als carrers de la nostra ciutat les ganes d’eixir i comprar als comerços locals.

Triomf de la suma d’esforços

Esperem que la Fira de Nadal al Pla siga un nou èxit, i un triomf de la suma d’esforços, exemple de les coses ben fetes i del treball conjunt i en equip, de la col·laboració i de l’esforç dels comerços locals, de la Federació de Comerç de Borriana i de la tenaç i enèrgica tasca de la regidoria de Comerç de Borriana.

La Fira, adaptada a les circumstàncies sanitàries actuals, comptarà amb més de 30 casetes individuals de fusta homogènies i amb protecció lateral, proporcionades gratuïtament per l’Ajuntament per a cadascun dels comerços que ho ha sol·licitat, que proporcionen major benestar i seguretat sanitària als comerços i a les persones visitants.

Els habitants de la ciutat i d’altres municipis podran gaudir durant tres dies amb seguretat de la Fira de Nadal a Borriana, decorada per a l’ocasió amb il·luminació, megafonia i elements nadalencs, i al mateix temps conèixer les bondats dels nostres comerços i comprovar que el que busquen ho tenen al poble: comerç segur, de qualitat, tradicional i de proximitat.

Vull fer una crida a l’esperança davant la proximitat de les celebracions de Nadal i apel·lar a la consciència col·lectiva i a la responsabilitat individual, i alhora recordar que tots som ciutat i tots fem ciutat. I també vull traslladar un sentiment d’orgull pel comportament responsable de la majoria de la ciutadania en la superació de la pandèmia, que s’ha convertit en una resposta davant l’adversitat que ens ha unit i despertat en nosaltres el millor patriotisme: el cívic.

Vos esperem a Borriana també per Nadal!

Alcaldessa de Borriana