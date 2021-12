A vegades una simple xifra, una dada estadística, serveix per a posar en valor el treball anònim d’una llarga cadena humana. Professionals que van des de tècnics de so a muntadors, passant per responsables d’il·luminació, atenció en taquilla o funcionaris municipals. Un xicotet exèrcit cultural al qual vull agrair estar darrere d’aquest número: a l’octubre 2.500 persones han sigut part de la programació de la Casa de Cultura d’ Almasora.

Crec que és una xifra que ho diu tot. I des de la regidoria de Cultura ens sentim especialment feliços per aquest gran acolliment. Especialment en aquests temps postcovid en els quals la recuperació econòmic i cultural no van de la mà. Costa molt omplir la sala pel lògic temor dels espectadors a un nou brot o contagi. La nova normalitat no ho és tant, la por condiciona tots els àmbits. Així que 2.500 vegades gràcies a tots per triar-nos.

El cor de tota la programació

Sempre he cregut que la Casa de Cultura, al costat del Mercat i Ajuntament, ha de ser el cor de tota la nostra programació. Les seues instal·lacions i equipament, tant per al teatre com per a la música, no tenen res a envejar a altres sales de la nostra província. En aquests anys hem invertit a millorar-la i crec que el públic també ha sabut valorar aqueix esforç. Almassora creix en oferta i espectadors, que cada dia ens exigeixen més, i ens fan superar-nos quasi setmanalment.

La cultura és el refugi i la casa comuna de tots, més encara en aquests temps. Continuarem programant actes a l’aire lliure en cada carrer i barri, però sempre des d’aqueix epicentre ja plenament consolidat. És el que ens han demanat els veïns i són ells amb la seua assistència els qui ens indiquen el camí a seguir. Fins llavors, estan vostés a la seua casa, Almassora.

Portaveu de Cs i regidor de Cultura a l’Ajuntament d’Almassora