Un pla per a joves fet amb joves. Com no podia ser d’una altra manera, el Pla de Joventut de l’Alcora (2021-2025), aprovat aquesta setmana per unanimitat en el ple de l’Ajuntament, és un conjunt d’iniciatives creades i propostes per la nostra població jove, un full de ruta, en definitiva, fet a la seua mida, per tal de donar resposta a les seues necessitats i peticions.

L’elaboració d’un Pla de Joventut municipal implica necessàriament establir un sistema d’escolta i de debat amb els joves. Per això, les decisions que es concreten, i la majoria de les seues accions, estan basades en les seues propostes. Per a l’Ajuntament representa una potent eina de treball pensant en una prioritat com és incorporar a l’acció municipal les demandes dels joves de la nostra localitat. I és que, després de la realització de nombroses enquestes, les accions reflectides en el pla han sigut dissenyades en funció de les dades obtingudes en la fase de recopilació i anàlisi. El públic destinatari es concreta en cinc col·lectius de persones: la població de preadolescents entre 12 i 13 anys i d’adolescents entre 14 i 17 anys; els i les joves de 18 a 23 anys; els i les joves de 24 a 30 anys; les famílies amb joves; i igualment les persones que treballen habitualment amb joves. Promocionar l’ocupació i l’emancipació juvenil El pla persegueix objectius tan importants com promocionar l’ocupació i l’emancipació juvenil per tal de garantir la seua autonomia plena, situar als joves com a centre de les seues pròpies polítiques de joventut i facilitar la seua participació activa en la configuració i transformació del seu entorn. També volem, a través d’aquesta iniciativa, garantir els recursos i serveis que fomenten hàbits de vida saludables de manera integral, crear un entorn accessible, facilitador i adaptat a les seues necessitats, on puguen establir-se i desenvolupar els seus projectes vitals. Des del Govern municipal continuarem mantenint una relació proactiva d’escolta, valorant les seues propostes i incorporant-les a la vida del municipi segons s’adeqüen a les seues necessitats i interessos. Pretenem situar a la persona jove com a agent i receptor principal de la política pública, apoderant-la i proposant un canvi de prisma on es deixe a un costat la visió de la societat adulta sobre què és i què necessita la joventut per a donar tot el protagonisme als i les joves. Alcalde de l’Alcora