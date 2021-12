Capdavanters en formació professional

Sabem molt en la nostra ciutat, perquè així ens han educat els nostres avantpassats, que qui sembra arreplega. Que pots sembrar i per moltes causes no collir, però, sense sembrar, no hi ha collita possible. A poc a poc, sense estridències, anem avançant pel camí que ens hem marcat, configurant la nova Vila-real del segle XXI. I en aquest nou escenari, l’educació tindrà un paper clau. En aquesta setmana que commemorem el Dia de la Ciutat Educadora, xarxa a la qual Vila-real es va sumar ja fa prop de 20 anys, veiem com alguns del projectes tractors del futur de la ciutat, vinculats a l’àmbit de l’educació, es van materialitzant. Un d’ells, fonamental, serà el futur Centre Integrat de Formació Professional d’Edificació i Obra Civil, únic i capdavanter en l’àmbit.

En absoluta coincidència amb la Generalitat, a Vila-real vam posar en marxa fa anys una taula de debat entre els instituts per a abordar la situació de l’FP i la necessitat de ajustar l’oferta formativa a la demanda real de mà d’obra qualificada. També aquest mateix any hem constituït una mesa tècnica amb les associacions professionals de la ceràmica i auxiliars, que va tornar a posar damunt la taula aquesta urgència. Tot això, sumat a la forta tradició i implantació que ha tingut l’FP a la nostra ciutat --amb oferta en quatre instituts i un d’ells, Fundació Flors, pioner en la implantació de la Formació Professional a la província-- ens porta a recollir, hui, els fruits de tot aquest treball. Vila-real ha estat la ciutat elegida per la Generalitat Valenciana per a construir el primer centre integrat d’FP d’edificació i obra civil, amb 660 places i 11 cicles formatius amb els quals podrem donar resposta a la necessitat de treballadors i treballadores que demanda la nostra indústria, motor de l’economia. I, així, contribuir a combatre de manera directa l’atur, particularment entre els nostres joves, proporcionant-los formació reglada amb un alt índex d’ocupabilitat en el futur. El primer Consell Territorial de l’FP Amb aquest objectiu, la setmana passada naixia a Vila-real, també de la mà de la Generalitat, el primer Consell Territorial de l’FP, un lloc de trobada del món de l’empresa, sindicats, agents econòmics i institucions per garantir que món laboral i educatiu seguisquen compassats. Amb el convenciment que l’FP no pot ser mai una alternativa subsidiària, com s’entenia anys arrere.a de ser també una prioritat per a donar resposta a les necessitats d’un món canviant, en el qual hem de ser capaços de donar resposta àgil a les noves realitats i demandes que se’ns presenten. A Vila-real hem treballat molt en aquests eixos, per donar resposta als reptes de la Vila-real del segle XXI. És cert que la pandemia de la covid ens ha frenat, però no parat. I els fruits d’aquest treball comencen a estar madurs: els terrenys per al centre d’FP, també per al 4t IES, les obres d’Edificant que prompte veuran la llum, l’EOI... Són molts els projectes en els que estem treballant, poc a poc però sense perdre el ritme, per seguir construint la nova Vila-real del segle XXI. També en altres àmbits, com el futur parc fluvial --el nostre segon Termet--, el nou centre de salut de Torrehermosa, el centre provincial d’investigacions agràries a l’antic Centre de Capacitació Agrària... Una Vila-real amb més i millors infraestructures, que no deixa arrere ningú. Alcalde de Vila-real