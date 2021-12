Un debate urgente y europeo

Querido/a lector/a, que Bruselas, que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, secunde la iniciativa que se está estudiando o sopesando en varios países para imponer la vacuna covid como algo obligatorio en el marco de la UE, no es una casualidad. Pero, en todo caso, hay que aclarar que si solo alienta o impulsa el debate es porque la Comisión Europea no tiene competencia para introducir la obligatoriedad. No obstante, y por decirlo con sus palabras, en todo momento manifiesta que considera «entendible y apropiado potenciar y liderar esa necesaria y urgente discusión en el seno de la UE».

Por cierto, si te interesa saber por qué potencia esa idea, la respuesta es tan fácil que no hace falta ni preguntarla: porque los virólogos de referencia en la UE han bautizado la sexta ola del covid como la de los no vacunados. Porque de cada cuatro casos que llegan a los hospitales tres no tienen ninguna vacuna. Porque en la UE aún existen 150 millones de personas sin vacunar. Porque cada día que pasa aparecen más contagios en menores de 5 años. Porque el virus sigue mutando, contagiando y matando. Porque es evidente que no todos los sistemas sanitarios están preparados para albergar enfermos de forma masiva. Porque ya existen países que se manifiestan a favor de imponer la vacuna obligatoria. Porque a pesar de no ser una cuestión esencial, el contagio genera un insoportable gasto económico… Pero, sobre todo, porque si exigimos a otros (con el código penal) que no conduzcan borrachos porque pueden morir, pero también matar por su imprudencia, porque no les vamos a imponer esas mismas condiciones a quienes pueden contaminar y provocar lo irreparable.

Querido/a lector/a, no sé qué va a salir de este debate, pero solo se trata de que la razón defienda el bien común: la vida. El tiempo dirá.

Analista político