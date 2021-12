El present, passat i futur del PSPV

La història del partit socialista a la província de Castelló és una història de present, passat i futur. El present és clar: hem assolit els millors resultats mai obtinguts a les comarques de Castelló, hem guanyat la Diputació de Castelló després de 23 anys i estem liderant la recuperació després de la covid. Tot, amb les i els càrrecs institucionals i orgànics que millor representen els valors progressistes, i eixa socialdemocràcia que hem reforçat amb la gestió de la pandèmia.

El passat, hem tingut l’oportunitat de recordar-lo i homenatjat esta mateixa setmana. Primer a Vinaròs, recordant a Ramón Bofill i Jordi Romeu, i després a Llucena, recordant a Vicent Nebot.

Aquell divendres a Vinaròs, la seu era de gom a gom per acollir el tribut al municipalisme, i a les persones que millor el representen. Compartíem espai els secretaris generals: Ximo Puig, de país; Evaristo Martí, de comarca; Edu Barberà, local, i jo mateix, per la província. Allí estàvem, parlant extraordinàriament bé dels alcaldes de Vinaròs, que hi ha arguments de sobra per fer-ho.

De Ramón Bofill, el gran referent del partit i de l’Ajuntament de Vinaròs, que va haver d’espentar el municipi a l’inici de la democràcia amb una visió completa de la ciutat per convertir-la en centre comarcal, d’inversions i serveis, i llum del socialisme. Acompanyant-lo van brillar moltes persones, com Pepe Palacios, que va ser vicepresident de la Diputació, o Olga Mulet, que va arribar a ser diputada al Congrés.

Jordi Romeu, alcalde en els temps més difícils on Vinaròs, va poder destacar amb grans inversions del govern de Zapatero, que van obrir la ciutat al mar. També va ser l’època de l’impuls a grans projectes territorials, com va ser la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Dol que el destí se l’emportara tan prompte.

I Vicent Nebot. L’alcalde de Llucena que dona nom al nostre Fòrum d’Alcaldesses, Alcaldes i Portaveus. Tot el que podem contar sobre ell es resumiria en el que ha de ser un alcalde al nostre territori, la seua aposta per la convivència, governant per a totes i tots, la seua humanitat i proximitat. Un record encara molt viu en la memòria col·lectiva de Llucena i del partit socialista.

La part del futur

Ara toca la part més il·lusionant, la del futur, el futur de molts municipis que ara governen les i els joves socialistes que es van obrir pas amb esta executiva i que ara són la nostra vàlua i l’esperança de seguir el camí de la renovació, sense oblidar els orígens, i amb moltíssimes dones al capdavant. Guillem Alsina, Xaro Miralles, María Jiménez, Silvia Colom, Ramón Martínez, Ester Querol, Ester Lara, Javier Ferrer, Samuel Falomir, César Pallarés, Estíbaliz Pérez, Rhamsés Ripollés, Nieves Simón, Merche Galí, Tania Baños, Carmina Gil, Isabel Albalat i tantes altres... Totes i tots ells s’embarcaren en l’aventura de la candidatura i, el seu bon treball ha fet que els seus municipis no perden cap tren. Són part imprescindible per fer marxar la locomotora socialista, fer equip i complir tot el que es proposen. Com deia, som un partit amb passat, present i un gran futur.

I no vull acabar este article sense mencionar a Aurelio Pitarch que, amb 89 anys, ha segut triat alcalde de Vilar de Canes, després que José María Domínguez, ens deixara. És un bon moment per agrair el gran treball fet per l’equip de regidors socialistes, especialment, a Javier Méndez-Vigo pel gran treball i responsabilitat demostrada.

Com he dit, el partit socialista és passat, present i futur, i tenim un bon exemple, amb noms i cognoms, de qui han estat, estan i seguiran estant per guanyar el futur. Un futur socialista en que totes i tots sumem.

Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic