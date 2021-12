Castellón necesita un cambio urgente en la política municipal. No podemos avanzar mientras PSOE, Compromís y Podemos gobiernan de espaldas a la ciudad y a los ciudadanos. La izquierda hace oídos sordos a los problemas que tienen a diario los castellonenses y, por eso, es necesario que los ciudadanos sepan que no están desamparados, que no están solos… que hay otras formas de gobernar, no únicamente la suya, que no les beneficia para nada. Y nosotros, en el Partido Popular, apostamos por la escucha activa, para que los vecinos sean los únicos y verdaderos protagonistas de nuestro quehacer diario.

Nuestra organización está más viva que nunca, y así nos lo reconocen cada día más personas. Gracias a nuestro secretario general, Teodoro García Egea, y a nuestro presidente regional, Carlos Mazón, por creer y sentir en primera persona a Castellón. Ya es hora de que Castellón cuente en todos los sentidos. Nosotros tenemos una sola misión: trabajar para ayudar a las familias, las pymes, los autónomos… Todos juntos vamos a salir del gran bache en el que nos han hundido las políticas de la izquierda. Queremos estar al lado de los ciudadanos, conociendo sus problemas e inquietudes en primera persona. Estamos recorriendo nuestros barrios y escuchando a las asociaciones de nuestra ciudad para dar respuestas efectivas a sus necesidades, que son muchas y se están acumulando. Queremos ser el altavoz de todos los castellonenses. Y por eso acabamos de inaugurar nuestra Oficina Ciudadana, en el número 2 de la calle Gobernador que es, desde ya mismo, la casa de todos. Porque somos, y queremos ser más todavía, el partido de todos. Por y para Castellón. Por y para todos los castellonenses. Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón