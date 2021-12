Oropesa Colours

Este es el nombre de la nueva campaña de dinamización del comercio local que lanzamos desde Oropesa del Mar. Y es que este viernes, el tejido empresarial de nuestro municipio se dio cita en el primero de los desayunos empresariales que hemos organizado, para conocer de primera mano, la propuesta que hemos lanzado desde la Concejalía de Empleo, Desarrollo local, Comercio y Emprendedores. Una iniciativa que busca dinamizar nuestro pueblo, los comercios, y promover experiencias turísticas locales a través de rutas o itinerarios asociados a colores.

Sin duda, será una nueva herramienta para facilitar un mejor posicionamiento digital y marca local de Oropesa del Mar, ofreciendo experiencias al cliente mediante plataformas digitales. Se trata de un proyecto de alto impacto que tratará de romper la estacionalidad. Y lo mejor de todo, el diseño de lo que pretendemos lanzar al mercado, lo haremos entre todos; sobre todo entre los autónomos y empresas de la localidad, entre todas ellas, con independencia de los productos o servicios que comercialicen, porque ellos serán quienes decidan los itinerarios de experiencias que existirán, y en cuales desearán tener presencia para ofrecer sus productos y servicios. Una nueva forma de comunicar la oferta comercial, pero también turística, cultural, de compras o deporte, de nuestro municipio. A los vecinos de Oropesa del Mar nos gustan los retos. Y #OrpesaColours es uno de ellos.

Mayor visibilidad

Con esta iniciativa, desde el Consistorio, buscamos que el tejido empresarial oropesino se empodere, adquiera mayor visibilidad y trabaje desde una nueva perspectiva; abandone la comunicación individual de su oferta y pase a la promoción de un itinerario en el que las alianzas entre empresas, las sinergias de su trabajo en común, den la posibilidad de crecer exponencialmente en operaciones comerciales. Y es que hoy en día, el márketing de experiencias nos da la posibilidad de trabajar rutas temáticas dirigidas a clientes con alto interés en consumir esa propuesta, trabajada desde la cooperación entre empresas. No nos pasa inadvertido el nuevo paradigma de consumo derivado de la pandemia. Estamos en un momento crucial en el que ya no nos basta comprar productos o servicios, sino que buscamos un valor añadido a esa compra. Buscamos una experiencia de compra. Disfrutar de la vida como si no hubiera un mañana. Y Oropesa del Mar, lo sabe.

Alcaldesa de Oropesa del Mar