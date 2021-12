Seguim sumant

Ens endinsem en el mes de desembre, l’últim mes de l’any, moment de fer balanç de la nostra gestió com a càrrecs institucionals. No obstant això, el balanç que vull fer avui és el d’un partit, el partit socialista de la província de Castelló, i una executiva, l’executiva que lidera el nostre secretari general provincial, Ernest Blanch, i de la que sóc secretària d’Organització.

El balanç no pot ser més positiu. Quan en 2017 començarem el camí del canvi ho férem amb la màxima il·lusió i ganes. Ara, quatre anys després, seguim creient en el projecte, i seguim en les mateixes ganes. Més, inclús.

Han sigut quatre anys d’un canvi de cicle, en el que el partit socialista de Castelló ha sigut clau en la transformació de la província. El fet més rellevant ha sigut que, en aquests quatre anys, hem guanyat les eleccions generals, en abril i novembre, i hem guanyat les municipals, el que ens ha permés governar la Diputació, després de 24 anys de foscor.

En clau més interna, hem obert la participació a la gent de tots els territoris de Castelló, a les comarques, als municipis, als i les militants, per a arribar al màxim de socialistes possibles. També hem impulsat una agenda en la qual les i els protagonistes han sigut la nostra gent: alcaldes, alcaldesses, portaveus, regidors, diputats, agrupacions locals...

Consolidar el contacte pròxim i continu

Els plenaris de l’executiva també han recorregut la província per apropar la gestió i fer partícip a totes i tots d’aquest projecte integrador. Altres iniciatives com les convencions d’alcaldes, les jornades Parlem de... o Fem PSPV han servit per a consolidar eixe contacte pròxim i continu que volem amb totes i tots qui integren aquest partit. En definitiva, una activitat frenètica que ni tan sols es va veure frenada per la pandèmia, ja que vam continuar amb la nostra activitat de manera telemàtica i vam recuperar la presencialitat en quant les mesures de prevenció ens ho hi ha van permetre.

No hi ha cap dubte que el canvi ha sigut solvent, nosaltres no som de paraules buides. La nostra acció ha tingut propostes, idees, iniciatives i ganes, moltes ganes. Sempre pensant de manera col·lectiva. Som la gent d’aquell 2017, d’esquerra, del territori, que vol igualtat, que s’esforça, treballa, un equip solidari i unit, en el que cap tot el món, i que continua sumant. Perquè aquest triomf provincial és gràcies a totes i tots i sols se segueix triomfant, si se segueix sumant.

Així que, seguim sumant.

Alcaldessa d’Almenara i Secretària d’Organització del PSPV de la província de Castelló