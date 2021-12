Maria en el camí de l’Advent

En el camí de l’Advent la figura de Maria és essencial. La solemnitat de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu és la festa mariana per excel·lència d’aquest temps litúrgic. En ella els cristians ens alegrem i donem glòria a Déu pel poder de la seua gràcia, que en la Mare del Senyor ha mostrat tota la seua eficàcia. El designi de Déu sobre la humanitat i sobre cada persona és un projecte d’amor molt més gran del que podem imaginar. Abans que nosaltres penséssim en Déu, Ell va pensar en nosaltres. La humanitat sencera està sota el signe de la gràcia i l’amor de Déu. I això no és quelcom impersonal.a pensat en cadascú de nosaltres, ens ha destinat a ser sants i ens ha elegit en Crist per a ser els seus fills. Al regal de la vida ha volgut afegir totes aquestes gràcies, sense les quals la vida humana no tindria sentit perquè li faltaria una meta que ens portés a la vertadera felicitat. Ens ha creat per a ser feliços, i eixa felicitat està en la santedat i en l’amistat amb Ell. Mai haguérem pogut imaginar la riquesa de la glòria que Déu ens vol regalar.

Però les persones sembla que mai estem contentes amb el que tenim, amb allò que rebem de Déu. Sempre volem més. És una actitud que reapareix al llarg de la història i que es manifesta avui de moltes maneres. Maria, en canvi, ens mostra el camí per a retornar al designi de Déu, per acollir en la nostra vida el seu pla d’amor. Si la serp havia dit als nostres primers pares «sereu com déus» (Gn 3,4) i havia despertat en ells el desig de ser-ho, Maria respon a l’àngel: «sóc l’esclava del Senyor». Si el pecat porta a l’orgull i a l’ambició, el fruit de la gràcia és el reconeixement de la pròpia petitesa. Maria ens mostra el camí que porta a la vida: el de la senzillesa i la humilitat. Com és el món que construïm quan volem ser com déus? És més just? més humà? més digne de l’home? Com seria el món si tots seguíssim el camí que la Mare del Senyor va viure amb tota la seua humilitat, senzillesa i naturalitat? En el camí de l’Advent Maria és l’espill en el que ens hem de mirar. *Bisbe de Tortosa