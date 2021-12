El poble que volem

Diuen que quan es diuen les veritats es perden les amistats i això és el que passa quan Compromís per Vila-real obri la boca al ple de l’Ajuntament per proposar, preguntar o fer algun prec. No estar d’acord amb allò que fa el govern significa sovint haver d’aguantar menyspreus i desqualificacions. Però, anem a pams, perquè puguen entendre-ho.

Amb motiu del 25N, vam presentar una moció perquè l’Ajuntament envie maletes coeducatives als centres educatius per contribuir en la lluita contra les violències masclistes. Com ja és habitual, amb l’excusa que ho facen altres, concretament Conselleria d’Educació, ens van tombar la moció, malgrat que proposàvem la sol·licitud d’ajudes concretes per poder-ho dur a terme sense cost per a l’Ajuntament. Però, segons l’alcalde, l’Ajuntament ja té prou feina com per demanar ajudes. Serà que els ciutadans que sol·liciten ajudes no tenen res més a fer? Demanar que no posen pals a les rodes i emprenguen accions concretes significa haver perdut l’oremus i estar desorientats, en paraules de J. Benlloch.

També vam demanar a través d’un prec que la normalització lingüística siga un treball transversal de totes les regidories i que quan s’organitzen actuacions i activitats per a públic infantil i juvenil s’intente que estes siguen en valencià per no contribuir a la castellanització d’un sector de població molt castellanitzat gràcies als mitjans de comunicació i les TIC.

Una crítica constructiva que també va ser malinterpretada i per la qual vam rebre comentaris totalment desafortunats. Compromís per Vila-real no estem desorientades, sabem el que volem, més feminisme i més valencianisme, per això continuarem lluitant per fer del nostre poble un lloc millor on viure i conviure.

*Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real