Manolo Franch: Poré

Esta passada setmana vaig estar en l’entrega dels premis Gastrocope, que l’emissora radiofònica atorga en diverses categories a empresaris del món de la restauració de les comarques de Castelló des de fa ja set edicions. He de confessar que era la primera vegada que assistia a estos guardons, però enguany no hi podia faltar, ja que Brisamar Grup de Betxí va guanyar en l’apartat d’Implantació i Model de Negoci.

No cal ni explicar que cada vegada que, com alcalde, m’ha tocat acompanyar a empresaris, esportistes, estudiosos o persones de qualsevol altre àmbit del poble, ha estat un orgull i una satisfacció poder veure i viure en primera persona tots eixos moments. Com és el cas que vos acabe de relatar.

He de dir que potser esta ocasió encara va ser més especial si cap per a mi. Perquè quan hi vaig arribar, vaig veure que amb els representants de la nombrosa família Franch, en concret, amb tres dels fills, estava també son pare, el tio Manolo Poré, el fundador i ànima màter de tot este negoci. Negoci, en el sentit més ampli de la paraula i en el sentit més assertiu i amable.

Als seus 89 anys d’edat, Manolo ja fa temps que es dedica a gaudir de la seua família, dels seus amics, dels esmorzars diaris amb la gent que el rodeja, a contemplar les obres i les transformacions que el poble experimenta any rere any. Però al seu darrere deixa no només un línia ben traçada als seus fills i filles, sinó també un exemple de treball, de col·laboració i de solidaritat amb el seu municipi en tots els àmbits, des de l’Ajuntament fins a l’última de les associacions i entitats locals.

Justament això, és el que fa poble. Les persones particulars, els homes i dones que aporten el seu granet d’arena en pro de la millora de la societat en què viuen. Cada dia, a cada moment, a cada instant, durant tota la seua vida. I en això, Manolo Franch, Manolo Poré, ha sigut i serà un dels màxims exponents de Betxí. Gràcies, Manolo.

*Alcalde de Betxí