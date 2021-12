Un pressupost de futur

Aquesta setmana el nostre poble durà el pressupost municipal per 2022 al plenari municipal amb la vista fixada en el futur. I dic futur, perquè serà la primera vegada que els comptes del municipi comptaran amb la primera partida d’inversió per a desenvolupar el Parc Litoral de l’Arenal de Borriana.

L’extensió de terreny més gran que té la nostra ciutat davant de la platja que li dona nom, on molts veïns i veïnes hem passat grans moments. Des de que era un càmping, els xiringuitos de sempre, les casetes de colors en l’arena per a canviar-se, el passeig. Són grans moments que els borrianencs i borrianenques, i molta gent veïna nostra, dels pobles del costat, i no tant prop, han tingut les seues vivències. Tot el món coincideix en què és una zona per a aprofitar, per a repensar.

El 2021 ens ha servit per a que la gent parle, opine, i puga proposar el que voldria en tot el parc litoral de l’Arenal, i després d’haver-los escoltat ja hi ha una primera aproximació, un avantprojecte que comença a donar forma a allò que serà el futur de l’Arenal, de la zona que acompanyarà a la nostra platja.

I per a què això siga real, el pressupost del 2022 comptarà amb un milió d’euros per a iniciar el projecte de l’Arenal. Per a dur endavant la primera fase d’un projecte que als propers anys veurà la llum, i del qual el 2022 serà l’inici. Una inversió que pretén fer veure a la ciutadania i als visitants allò que serà en el seu conjunt. Una zona d’oci, en la qual cabran espais per a l’esport, per als mercats, per les activitats culturals i concerts en directe, per als nostres xiringuitos, per a donar servei a tot el món que vullga disfrutar en la zona de l’Arenal, i reordenar allò que ara són diferents explanades sense cap organització.

I junt a l’Arenal, arribarà una reforma al centre de la ciutat. La Casa de Cultura va a tindre la major rehabilitació des de la seua apertura en 1991. Totes les façanes es veuran reformades, el carreró es convertirà en el nou magatzem del museu arqueològic, i el jardí de la Casa de Cultura sofrirà una reforma per a adaptar-se als nous temps, per a eliminar la maquinària de refrigeració i així donar-li importància al patrimoni arquitectònic de l’edifici.

A Compromís anem a seguir treballant, perquè tenim ganes de recuperar la nostra ciutat, de tornar-la a com era, i per això posarem tota la nostra energia perquè els projectes que faran més gran Borriana es porten endavant. Treballem pel futur de la nostra ciutat.

*Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana