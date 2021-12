Working class hero

Como dice una de las canciones más comprometidas de John Lennon, «ser un héroe de la clase trabajadora es algo a lo que uno debe aspirar». Una declaración de amor al servicio a la comunidad, y al papel de ese colectivo en ella, que el ya exbeatle compuso en 1970. En la España de 2021, el grupo que mejor representa ese espíritu de transformar las cosas es la clase media. O lo que es lo mismo, aquellos ciudadanos cuyos ingresos van desde los 11.450 y 30.350 euros anuales y que, según el CIS, representa al 70% de la población nacional. El empobrecimiento de este grupo social no es algo nuevo, pero nunca ha quedado tan evidenciado como en el epílogo de este año.

Puedes elegir los motivos que prefieran para evidenciar esta afirmación. Incremento del IPC disparado, subida de la luz desbocada, ruinoso llenar el depósito de combustible, aumento de todos los impuestos y hachazo fiscal a los autónomos. Colectivo que, además de clase media, va ya camino de la canonización. Desde el año 2006, el porcentaje de personas de clase media se ha reducido del 62% a algo menos del 57%. Mientras, el estrato social más bajo ha crecido hasta sobrepasar el 32%. ¿Y detrás de todos esos datos? Pues millones de personas, aprendices de equilibristas, que se las ven y se las desean para llegar a final de mes.

Los recientemente presentados Presupuestos Generales del Estado no solamente apuntalan a esa heroica clase media, sino que puede que incluso la entierren para siempre. Se lo resumo: todo sube, nada baja. Mientras el la Red Europea de Lucha contra la pobreza y exclusión social en España (EAPN) cifra en un millón de personas las que se han quedado sin ningún tipo de ingresos durante la pandemia y entre seis millones y medio y 13 millones de españoles en una situación de alta precariedad. ¿La solución a todos nuestros problemas ante este panorama? Santa Claus Sánchez y los fondos europeos. Sí, esos que nadie sabe cómo se reparten y parece que será solo a los niños buenos. Y quien dice niños, dice socios de gobierno.

Hogares que no pueden escribir a Santa Claus ni a los Reyes Magos

El problema es que hay millones de hogares que no pueden escribir su carta ni a Santa Claus ni a los Reyes Magos. O necesitarán velas para hacerlo como la factura eléctrica siga subiendo. Esta es la postal de fin de año que nos deja el gobierno Frankenstein. Eso sí, en cuanto a propaganda de un mundo mejor y que el dinero de Europa arreglará todo, no hay quien les gane. Las cosas como son.

Nosotros, desde Ciudadanos, seguiremos luchando por un país liberal y en el que no siempre paguemos el pato los mismos. Autónomos, clase trabajadora o aquellos a los que les parezca que las cosas no son como dicen. Porque Sánchez no es Dickens, ni los PGE un Cuento de Navidad. Así que como dijo Lennon, seguiremos resistiendo. Es algo que merece la pena. Aspiramos a ello.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim