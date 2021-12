No creo descubrir nada si menciono mi impenitente afición a la música que casi nació conmigo. Comentando el otro día un fragmento de la celebérrima variación XVIII para piano de la Rapsodia sobre un tema de Paganini que escribió Rachmaninov, con mi dilecto y venerado amigo Ramón Tebar, a quien no sé si admiro más que quiero, o viceversa, cometí un error de bulto al solfear, sin tener en cuenta la armadura, la inversión que hace el autor ruso sobre la melodía del violinista italiano y que pertenece (digámoslo todo) a su celebérrimo Capricho 24 para violín. Lo diré en cristiano, para que no haya dudas: metí la pata hasta el corvejón. Con toda la cortesía, la amabilidad y el afecto que le son consubstanciales, el maestro me rectificó, e hizo bien. Yo me sonrojé por mi error y de dije: «Zapatero a tus zapatos». En verdad, aunque he escuchado mucha música, he de confesar, no sin rubor, que no tengo, ni de lejos, la formación de este gran prodigio de la batuta y que, en demasiadas ocasiones, me meto a opinar en su presencia, hablando por boca de ganso.

Pues bien, al margen de reconocer mi desatino, el hecho me viene al pelo para trenzar el comentario de hoy. La frase «Zapatero a tus zapatos», tiene historia. Cuenta Plinio el Viejo que Apeles, pintor de cámara de Alejandro Magno, mostrando una de sus obras en el ágora ateniense, fue interpelado por un zapatero que le recriminó la deficiente realización de la sandalia que calzaba un personaje retratado. Consciente de su error, el gran artista rectificó la obra. Un tiempo más tarde, el remendón volvió a opinar sobre las piernas de otro individuo pintado por el glorioso maestro de Colofón (la Suda dixit) y ahí Apeles ya consideró impertinencia su osadía y le reprobó su proceder diciéndole: «Ne supra crepidam sutor judicaret», es decir «No juzgue el zapatero más arriba de los zapatos». Así que Tonico, aplícate el cuento. Cronista oficial de Castelló