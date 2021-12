Amb dades a la mà

Aquests últims dies, la Generalitat Valenciana presidida pel nostre president Ximo Puig, anava desgranant partida per partida, les inversions i actuacions que s’anàven a portar a terme arreu del nostre país. I en concret, també a la nostra ciutat. Un pressupost autonòmic, el del 2022, que eleva la inversió a Vinaròs a 5,1 milions d’euros. Una partida que supera àmpliament la pressupostada pel govern del Botànic al 2021 a la nostra ciutat.

Val a destacar, per exemple, els dos milions que es pressuposten per a començar a construïr el Centre de Salut Integral Vinaròs II, un espai sanitari que s’ubicarà entre les avingudes de Leopoldo Querol i el passeig de Ribera i que actualment, es troba en procés d’adjudicació de la redacció de projecte i direcció d’obra.

Una altra de les partides destacades, és la de 1,4 milions per tal de reformar íntegrament el Palau de Justícia i adequar-lo a les necessitats existents, així com donar cabuda a diferents serveis que actualment s’han hagut d’ubicar en espais adjacents.

I per últim, entre les inversions més importants, trobem la de l’Hospital Comarcal de Vinaròs amb un import d’un milió i que pretén donar sol·lució, en un inici, a les ampliacions de les consultes externes, així com a la construcció d’un heliport.

Des de Vinaròs, sempre hem dit que no ens cauen els anells per reclamar allò que pensem que és bo per a la nostra ciutat i per extensió, també per a la comarca. Sabem que Vinaròs té una llarga llista de demandes històriques que a cada conversació, reunió o possibilitat, plantegem tant a la Diputació, Generalitat o Estat. Però també som conscients que s’estan fent grans esforços i avenços com en, entre d’altres, la renovació completa de la N-238 per part de l’Estat, la construcció del Jaume I per part de la Generalitat Valenciana o per exemple, la recuperació de les pintures fingides de l’arxiprestal per part de la Diputació.

Assolim compromisos. Si. Però no oblidem que això és una carrera de fons i que a la gent no vol promeses. Vol dades a la mà.

Alcalde de Vinaròs