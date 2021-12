Canós i Planelles, referents a Borriana

Dilluns Borriana va fer un homenatge als seus futbolistes més internacionals, Joan Manuel Canós i Joan Baptista Planelles, amb un acte que ha servit per a oficialitzar el canvi de denominació dels camps de futbol dels complexos esportius municipals de Llombai i la Bosca, batejats amb el nom dels històrics jugadors borrianencs.

Els dos camps de futbol van canviar el nom en honor als exfutbolistes al setembre de 2019, amb un decret d’Alcaldia que va comptar amb l’adhesió de tots els grups polítics de la corporació i de tots els clubs de futbol del municipi. No obstant això, la situació sanitària va ajornar els actes oficials d’inauguració de les noves denominacions i el reconeixement als dos futbolistes fins dilluns passat 6 de desembre.

El camp de futbol conegut fins ara com a San Fernando ha passat a dir-se Camp de Futbol Municipal Joan Baptista Planelles Marco i els camps de futbol de Llombai, Camps de Futbol Municipals Joan Manuel Canós Ferrer, en homenatge a les dos llegendes de l’esport.

Dilluns es va convertir en un dia especial, una jornada festiva per a donar a conèixer a la ciutadania les noves denominacions, amb els actes d’homenatge i reconeixement oberts al públic i entrada lliure, complint en tot moment la normativa covid vigent.

En l'entorn més pròxim

Les ciutats compten amb un actiu ben important, les persones que hi han nascut i les que hi viuen. Per elles una ciutat avança, creix i es dona a conèixer. Per això és necessari que, perquè els més menuts i les generacions futures tinguen els seus referents en el seu entorn més pròxim, al seu poble, que coneguen quines han estat les persones que han fet gran la seua ciutat, i per aquest motiu hem de celebrar actes com el de dilluns passat. Perquè hi ha borrianencs i borrianenques que, cadascú en la seua parcel·la, han treballat amb èxit i han aconseguit fites que s’han de recordar i posar en valor. I ací tenim un exemple.

El futbol local, provincial, autonòmic, nacional i internacional tenen molt a dir de Canós i Planelles, i la nostra ciutat hi tenia un deute pendent, per tot el que han fet i el que han significat, i per haver portat el nom de Borriana arreu del món. Un deute que hem saldat amb molta satisfacció.

D’ara en avant, els xiquets i les xiquetes que vinguen a entrenar o a jugar als nostres camps de futbol aprendran, de la mà dels seus majors, qui eren eixos futbolistes que donen nom i que figuren als cartells de les instal·lacions.

Això també és part de la història de Borriana. Una part de la nostra història viva i present que hem tingut la sort de gaudir amb els protagonistes principals. Canós i Planelles, com a esportistes i com a persones, són i seran un referent per a les actuals i les futures generacions de borrianencs. Enhorabona.

Alcaldessa de Borriana