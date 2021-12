Un any desprès...

Ha passat un any des de que Ciutadans Vila-real decidirem estendre la mà al govern per a fer front a una situació excepcional, ara ha arribat el moment de traure comptes. Per a donar el nostre suport als pressupostos de 2021 vam plantejar el que Ciutadans volíem i volem per a Vila-real. Una millora del manteniment i del civisme que reforce les qualitats del nostre municipi com un lloc atractiu per a viure. Donar resposta a la necessitat de millorar l’oferta de sol industrial i d’aconseguir una regeneració urbana del centre, també d’altres barris plens de cases tancades i abandonades, per a que Vila-real torne a ser sinònim d’avanç i d’oportunitats. La continuïtat de la Taula del Renaixement per a ajudar a la recuperació econòmica i empresarial. Un millor control de la despesa per evitar futures pujades de contribució i un reforçament de l’àmbit comarcal per a millorar l’atractiu i la viabilitat del nostre poble. Estos son els principis que guien la nostra acció política local. Encara que som conscients que l’aritmètica parlamentaria ens dona un paper secundari i cap poder de negociació, preferim fer un treball constructiu que done fruits per a la ciutadania que acomodar-nos en la crítica fàcil i una actitud passiva. En la part positiva la nostra proposta de la targeta Fem Poble va ser una realitat i ha ajudat als autònoms, s’han fet millores en la seguretat vial a les escoles, s’han ficat senyals per anar més a peu, s’han començat a instal·lar pictogrames en alguns edificis, es crearà un registre d’espais industrials, o es compensarà la pèrdua de la biblioteca de Solades amb noves agències de lectura.

S’han quedat coses pendents, seguim amb els abocaments il·legals, falta un millor manteniment dels parcs infantils, no avança l’ordenança de convivència en els animals, ni tampoc de la regulació dels patinets, ni ha arribat la millora de l’enllumenat en les zones comercials. Però el més negatiu és que el control de les despeses no ha sigut suficientment efectiu i s’ha tornat a pujar la contribució. Açò dificultarà nous acords, però així i tot seguirem treballant i parlant de com millorar Vila-real. *Portaveu de Ciutadans a Vila-real