Preocupado por los parados de más de 50

Qué es un dinosaurio del siglo XXI? Hombre o mujer de más de 50 años con una experiencia laboral de más de 25 que tiene serias dificultades para encontrar un empleo acorde a su formación. Están en su mejor momento, eso piensan cuando el entrevistador les responde: «Buscamos gente joven». Si ya no son válidos para trabajar, ¿por qué no se les jubila ya? Mejor la jubilación anticipada (por dinosaurio) que tener que vivir con un subsidio de 450 euros. Por favor, hagan números los economistas y los políticos. ¿La idea es exterminarlos?

Érase una vez un dinosaurio, al que llamaremos X. Dino X se sentía cada vez más joven, pero la sociedad lo veía un viejo inservible. «No se preocupe, Dino X, podrá cobrar 450 euros hasta su jubilación», le respondió la amable señorita de la oficina de empleo. A Dino X no le salen las cuentas, o paga la hipoteca o come. Tres meses sin pagar la vivienda y se ve en la calle, sin un lugar donde cobijar a su familia. Y los derechos fundamentales lloran a través de los ojos de un dinosaurio. Conozco muy bien esta historia, no me la contaron, Dino X soy yo. Dino X es su padre, es su hermano, es su hijo, ¿dejarán que solo beban lágrimas? Los políticos hablan de su preocupación por el paro juvenil y piensan poner leyes que les favorezcan. No es que a mí no me preocupe, pero me preocupa más el paro de los que pasan de los 50 años, porque aún tienen que alimentar a sus familias y pagar un alquiler o una hipoteca, mientras que muchos jóvenes viven con sus padres.

Juan José Conejo