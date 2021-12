Sánchez y el PSOE marginan a Castellón

La Comunidad Valenciana necesita –necesitamos- una nueva y justa financiación. No queremos más que los demás, pero tampoco estamos dispuestos a aceptar menos porque «estamos hartos de estar siempre a la cola», como ha dicho el presidente regional del Partido Popular, Carlos Mazón, quien anuncia que, junto a todo su equipo, va a estar muy atento «ante cualquier relajación del Gobierno de Pedro Sánchez». Un gobierno que nos trata como ciudadanos de segunda con el beneplácito de Ximo Puig, quien antepone su militancia socialista –y la comodidad de su sillón y del coche oficial-- a su condición de valenciano, de castellonense y de morellano.

Pero de momento, parece que no hay solución, porque el documento sobre el cambio de modelo de financiación que desde la Moncloa se ha remitido a la Generalitat no es suficiente porque, para empezar, no nos compensa por todos estos años de infrafinanciación. Se trata de miles de millones de euros perdidos desde que el inefable José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el actual modelo de financiación para nuestra provincia y nuestra región. Y es que el actual modelo de financiación adjudica a cada castellonense 215 euros menos respecto a la media española, una cifra que se dispara a 713 euros si nos comparamos con Cantabria. Un castigo injusto e inmerecido. Y, sobre todo, intolerable.

La propuesta de financiación que nos ha puesto sobre la mesa Pedro Sánchez debe atender de una vez las grandes reivindicaciones de nuestro territorio: necesitamos las infraestructuras necesarias para garantizar la llegada del agua a todos los rincones de nuestra geografía, y también es vital la definitiva creación del Corredor Mediterráneo que aporte agilidad y competitividad a nuestras empresas, tal y como se está reclamando desde la industria cerámica… Son solo dos ejemplos de las muchas carencias que tiene la Comunidad Valenciana y que afecta, de manera muy especial y directa, a nuestra provincia.

Nuestra provincia, al igual que el resto de la Comunidad Valenciana, merece –merecemos-- una compensación por los años que nuestro territorio ha recibido una asignación inferior a la que realmente merecía. Y año tras año se ha ido acumulando una deuda –económica y moral-- que hay que reparar por la dignidad de los ciudadanos. Y es que recibir menos dinero implica contar, por ejemplo, con menos camas en los hospitales, con listas de espera quirúrgicas disparadas, tener menos centros educativos y, entre otras muchas cosas, contar con menos oportunidades laborales… Y todo esto se traduce en un futuro más complicado para todos y cada uno de los castellonenses, para todos y cada uno de los habitantes de la Comunidad Valenciana.

Desde el Partido Popular no vamos a consentir que se mantenga esta infrafinanciación que lastra el futuro de nuestra gente. Y, por eso, hemos pedido al equipo de Gobierno de la Diputación de Castellón, formado por PSOE y Compromís, que se sume a nuestras reclamaciones en defensa de la financiación que realmente merece la provincia y los castellonenses, y rechazar el castigo que, día tras día, nos impone Pedro Sánchez.

Por eso, le pedimos al presidente de la Diputación, José Martí, que haga gala de su castellonerismo. Menos palabras y más plantar cara a las injusticias que soporta nuestra provincia de la gestión de Pedro Sánchez y el PSOE.

*Alcaldesa de Canet lo Roig y diputada provincial