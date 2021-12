Agraïment als que sempre estan

Avui m’agradaria dedicar este espai per a posar en valor el treball de dues parts importantíssims d’este partit sense les quals no s’entendria este projecte socialista d’unitat, i que són la militància i les i els portaveus. Començant per la militància, vull alçar eixa llança per totes i tots ells, militants de base, que cada dia treballen, a l’ombra, perquè este partit continue sent el partit que lidera els grans avanços modernitzadors del país, i la província. Totes i tots ells són qui més apropen les nostres sigles a la gent del carrer. Són qui tant estimen els valors socialistes, qui més estan al peu del canó.

Són militants de pic i pala, aquelles i aquells socialistes que volen un millor futur per al seu municipi, amb idees de progrés, amb la intenció de no deixar ningú enrere, sense voler ser més que ningú, però menys que cap altre. Militants de pic i pala que creuen que treballar per al seu poble, la gran majoria de vegades sense rebre res a canvi, és una cosa a celebrar. Que servir és millor que servir-se. Militants de pic i pala que parlen de política a familiars i amics, criticant el que creuen que no és just, i defensant les polítiques que es fan a la Diputació, a la Generalitat, al govern d’Espanya o al seu ajuntament. Que entren en converses defensant les seves idees, proposant-ne de noves, o que ploren i lluiten quan veuen injustícies. Vull donar-los les gràcies per la responsabilitat, per la seua participació, la seua implicació amb el partit i atendre a eixa part tan important que avalen estos 135 anys de socialisme. Sense aquestes persones no existiria el partit socialista, ni els canvis que s’han produït en aquesta província. Perquè sense elles i ells, el PSPV no tindria sentit.

Una labor encomiable

I les i els portaveus, que estan fent una labor encomiable d’esforç, responsabilitat, d’oposició constructiva, en definitiva, d’autèntica alternativa progressista als seus municipis, lluny de la confrontació i la crispació. Els nostres i les nostres portaveus estan sent exemple de col·laboració, responsabilitat i diàleg i així els ho hem fet arribar en diverses trobades organitzades des de l’executiva, també durant el confinament. Perquè l’oposició significa fiscalització constant als grups que estan en el govern, però també l’aportació de propostes i iniciatives que beneficien al conjunt de la ciutadania i, en esta via propositiva, les i els portaveus socialistes són tot un model a seguir. El partit socialista, a l’oposició, seguim la senda del diàleg, fugint del discurs de la confrontació i la crispació, i amb la mà estesa per a continuar treballant des de la unió. Perquè hem de tenir altura de mires en pro de la ciutadania. És eixa acció propositiva de les i els portaveus socialistes que tant s’allunya de l’actitud bronca i la crítica estèril que empren altres quan no governen. Els i les nostres portaveus són els portaveus d’aquesta militància. Gent que està per a seguir lluitant pel municipi encara que no governe, per a donar idees, per a representar i defensar el socialisme, el progrés i els drets a cada un dels territoris i a vetllar perquè les polítiques dels ajuntaments pensen en la ciutadania, sempre. Ser oposició és fàcil, dir no a tot i criticar-ho tot. El difícil és ser alternativa, i en això estan treballant totes i tots els nostres portaveus.

Per tot això, no puc més que donar les gràcies a totes i elles, els que sempre estan, i com a secretari general del PSPV-PSOE de les comarques de Castelló, em segueixo posant, com sempre, a disposició per a ajudar en totes les qüestions que siguen necessàries per al bon terme de la tasca política. Si som tot el que som, és gràcies a elles i ells. Seguim, sempre endavant.

Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic