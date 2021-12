Covid: la prudencia necesaria

Querido/a lector/a, el covid-19, el coronavirus de antes, el de ahora y, posiblemente el de mañana, está por ahí suelto. Pero lo esencial es que, como sabemos que está, que enferma, que deja secuelas y, en el peor de los casos mata, utilicemos la razón y mantengamos un estado que lejos de la histeria colectiva (no tendría sentido en un país en el que casi el 90% está vacunado y además va a vacunar a los niños de entre 5 y 11 años) conserve la prudencia y una cierta vigilancia ante el drama de más de 100.000 muertos y de unas variantes que, como ahora la ómicron, en una semana aumenta un 45% la incidencia de contagios, provoca el estado de alerta medio en diferentes autonomías y tensiona el sistema sanitario.

Pero al tiempo reconozco, y lo digo claro y alto, aquí y ahora, que aun aceptando la voluntad del gobierno y de los virólogos (los que tienen la información) de no apoyar la vacunación obligatoria, no entiendo porque sabiendo que esta última ola de coronavirus es la de los no vacunados (seis de cada diez ingresados no están vacunados) no montan una gran campaña informativa en todo el Estado, con todos los medios posibles y que ayude a entender y tomar conciencia, cuando aún hay tiempo, de lo que algunos, y por desgracia, suelen aprender demasiado tarde, en la soledad de la UCI y en condiciones físicas desastrosas y en algún caso sin posibilidad de retorno. Me refiero a eso de «no creía en el virus, pero reconozco que debí vacunarme».

Por cierto, con todo ello no quiero acojonar a nadie ni levantar una agitación que, repito, ni tiene sentido ni ayudaría, pero sí quiero advertir ante la cercanía de las fiestas que los más de 100.000 muertos reclaman el observar y mantener el sentido común y la prudencia necesaria. O lo que es lo mismo, cumplir las normas de las autoridades sanitarias.

Analista político