Més compromís amb els majors

El pla Convivint sobre infraestructures de serveis socials de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix Mònica Oltra inclou la construcció d’un nou Centre de Dia públic a Moncofa pels majors amb algun grau de dependència. Es tracta d’un centre on treballaran uns vint professionals pagats per la GVA i que desenvoluparien serveis mèdics, de podologia, fisioteràpia, treball social, estimulació cognitiva, educació física, servei de cafeteria o esbarjo. A més, compta ja amb partida pressupostària de la Generalitat per a 2022.

Des de Compromís per Moncofa seguim els avanços del pla Convivint al nostre poble i ja al ple de maig vam preguntar a l’equip de govern. També hem estat en contacte amb la Conselleria, on ens van dir que van informar l’alcalde a principis de setembre, que des de la Diputació s’havia pensat en l’edifici de la Unitat de Respir per fer el Centre de Dia, però que estaven oberts a fer l’obra en qualsevol altre solar o edifici municipal.

Des de la Direcció General d’Infraestructures Socials s’instà l’Ajuntament que presentaren aquest solar i feren les gestions per adherir-se al pla Convivint i inclús estaven disposats a fer-se càrrec de la despesa econòmica de la memòria valorada necessària per a obtenir la resolució de la Conselleria per poder començar l’obra en cas que el consistori la realitzara mitjançant una empresa externa.

Ara, tres mesos després, ens hem assabentat que l’Ajuntament no havia fet res per a posar en marxa el Centre de Dia. De fet, ha sigut a partir de la nostra pregunta al ple de novembre quan el PP de Moncofa ha començat a traure comunicats amb excuses i mentides per justificar la seua inacció. La veritat és que la llista de prioritats del PP no té res a veure amb les necessitats reals de Moncofa.

Portaveu de Compromís a Moncofa