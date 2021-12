No hay nada como tener un objetivo común para aunar esfuerzos y conseguir entenderse. Hace más de un mes, desde el día 4 de noviembre, Peñíscola ha protagonizado una de las campañas navideñas más mediáticas en nuestro país. No es en absoluto una localidad desconocida, pero sí ha sabido aportar e imprimir su carácter mediterráneo a la campaña más dulce y emotiva de Ferrero Rocher.

Los pueblos con mar también tenemos Navidad, también existimos en los meses más fríos y la oportunidad que nos ha dado la prestigiosa y reconocida marca italiana a través de los medios de comunicación de trasladar nuestro espíritu navideño a toda España, ha sido extraordinaria.

Esta noche conoceremos el resultado de las votaciones que ya han finalizado, así que mentiría si digo que no siento nervios o inquietud por conocer el resultado. Es obvio que me ilusiona conseguir que Peñíscola sea quien brille como nunca antes, esta Navidad, sobre todo por todas las personas que nos han confiado su voto.

Muy emocionante

Ha sido muy emocionante ver, semana tras semana, tanto cariño y tanto apoyo por parte de todos. Nuestros vecinos, nuestros visitantes y turistas, que se estiman esta tierra como lo que es, también suya, nos han estado apoyando sin descanso.

Hemos decidido entendernos y apoyarnos y eso hemos hecho, también con nuestros pueblos vecinos, de nuestra comarca, provincia y comunidad. Ha sido realmente muy reconfortante ver cómo el presidente de la Diputación, Pepe Martí, nos ha apoyado públicamente, como también ha hecho el president de la Generalitat, Ximo Puig. Mi honesto y sentido agradecimiento, Peñíscola ha puesto el corazón y no ha defraudado nadie, hemos arrimado el hombro y todos, de todos los colores nos hemos demostrado que todo que Juntos Brillamos Más, porque con la iluminación navideña de Ferrero Rocher o no, ya nos hemos dado una lección de lealtad y compañerismo que el que escribe no va a olvidar.

Gracias a todos y ¡a brillar!

Alcalde de Peñíscola