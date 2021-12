L’esperança de seguir avançant

El grup valencià El Diluvi conta en les seues lletres que és l’alegria del progrés la que ens fa evolucionar com a poble. I és ben cert. La província de Castelló és un clar exemple d’açò que alguns diuen «orgull de territori». Ja no tenim vergonya d’eixir de les nostres fronteres i dir que som de Castelló, perquè ja no som sinònim de corrupció. Ara el que contem és que hem recuperat la dignitat a la majoria dels ajuntaments, a la Diputació i a la Generalitat.

Tot açò ha sigut gràcies al socialisme, el qual ha sabut incloure a tota aquella persona amb inquietuds i ganes de millorar la vida de la gent del seu poble, ciutat o província. Va ser l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, qui em va donar la primera oportunitat per a treballar per la meua ciutat. L’Ajuntament de Castelló va ser l’epicentre de la revolució de 2015, junt amb altres municipis estratègics. Més endavant va ser l’alcalde de Suera i actual president de la Diputació, José Martí, qui em va involucrar en la lluita contra el despoblament des de l’interior. Si busquem una mirada més internacionalista del futur de la província, és inevitable parlar d’Ernest Blanch, el qual em va endinsar dins del món de l’euromunicipalisme. Ara tenim en marxa un grup d’activistes socialistes amb l’objectiu d’esprémer tot allò que ens ofereix Europa. La confiança en la militància de base jove és clau per mai quedar-se enrere. Si alguna cosa he pogut observar aquests anys en l’equip provincial, ha sigut l’aposta ferma per incloure a la joventut i, en especial, a les dones, en els llocs centrals de decisió. Els ciments del socialisme de la província de Castelló són l’impuls juvenil, el feminisme i l’europeisme. Per a seguir avançant, seguirem sumant. Coordinadora del City Group PES Castelló i regidora a Suera