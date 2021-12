Sí, però no a qualsevol preu

La modernització i la nova plataforma del tren d’Alta Velocitat entre València i Castelló de la Plana és clau per diverses qüestions, com el rellançament de l’economia, així com per fi poder donar solució a la qüestió de la línia de Rodalies, que pot millorar de manera notable com tots i totes desitgem. Ara bé, aquesta importància i necessitat del tren d’alta velocitat no pot suposar que el seu pas i construcció provoque greus danys ambientals a importants paratges d’Almenara o supose alçar noves barreres arquitectòniques al terme. En aquest cas, tota la corporació estem d’acord, i per això diguem que sí a l’alta velocitat, però no a qualsevol preu.

I així, amb el consens de tots els Grups Municipals i regidors no adscrits de l’Ajuntament d’Almenara anem a presentar al·legacions per a dir que no ens agraden els dos traçats que proposa el Ministeri de Foment, i anem a fer-li una proposta alternativa, que pensem que es la més adequada per al nostre terme municipal.

Perjudicial ambientalment

Tots i totes estem d’acord en dir que el traçat litoral del tren d’alta velocitat és molt perjudicial ambientalment per al nostre terme i poble.em de dir que si es fa tal i com ens han presentat causaria un dany espectacular a la nostra Muntanya del Cid, provocant-li greus afeccions. Però és més el pas de la plataforma estaria molt proper a la Marjal d’Almenara i al Paratge Natural dels Estanys, el que també suposarà una greu afecció ambiental, així com a la flora i fauna del lloc. Per tot això, entre altres coses, no ens agrada el traçat litoral. Tampoc considerem adequat el traçat nord, que suposarà entre altres coses, alçar una nova barrera arquitectònica al nostre terme municipal, i considerem que ja en tenim prou.

Per tot això, des de l’Ajuntament d’Almenara i amb el consens existent proposem una tercera alternativa. Pensem que es la que menys afecció pot tindre i la que millor seria per a tots i totes. Nosaltres suggerim que la plataforma del tren d’alta velocitat entre València i Castelló de la Plana es construïsca al seu pas per Almenara entre l’antiga N-340 i les actuals vies de Rodalies. Pensem que es el lloc idoni i que hi ha espai suficient, i almenys, l’afecció serà molt menor que les dues opcions presentades des del Ministeri de Transport.

Finalment, volguera aprofitar per agrair el consens, la unanimitat i l’altura de mires de tota la Corporació Municipal d’Almenara, que afrontem units la defensa de la nostra proposta buscant el millor per al nostre poble, com no podia ser d’altra manera. Per això, des d’Almenara diguem que sí al tren d’alta velocitat, però no a qualsevol preu.

Alcadessa d’Almenara