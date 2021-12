La quota de Netflix

No és cap misteri que anar a fer la compra s’ha convertit en moltes famílies en tot un exercici de malabarismes econòmics per no arruïnar-se. Ja a l’inici del confinament Compromís per Vila-real va advertir mitjançant una moció que amb la crisi de la covid augmentarien els preus dels aliments bàsics i que calia un control perquè les classes populars no pagaren els plats trencats. PsoE i Podemos ens van dir absolutament de tot, fent d’economistes per un dia i afirmant que això no era ni legal. Pocs dies després, irònicament, P. Sánchez va anunciar un topall al preu de les mascaretes.

Els desastres econòmics es produeixen per això: per no anticipar-se ni tindre líders preparats per analitzar la realitat des dels prismes adequats. Igualment, fa un any, des de Compromís vam proposar exigir a la Generalitat valenciana un quart institut. Vam haver de sentir de tot: que no calia, que ja hi havia prou amb els tres que teníem i altres destarifos proclamats des del desconeixement. Eixa actitud d’enfrontament ha fet que encara no s’haja posat ni la primera pedra. Poques setmanes més tard, el mateix PsoE-Podemos que havia votat contra el 4t institut va fer el teatre de reivindicar allò que abans no havia estimat necessari només perquè no se’ls havia ocorregut a ells.

En este context de desorientació de «hui sí, demà no, a l’altre qui sap» el regal de Nadal per a les famílies vila-realenques ha estat una nova pujada d’impostos que segons PsoE i Podemos «no té importància», perquè només és «com una quota de Netflix». Així, queda clar, que la classe política viu còmoda en la seua talaia i no els importa res més que el seu benestar personal.

Regidor de Compromís per Vila-real