Energía suficiente

Hace unos años una mínima subida de la electricidad producía ruidosas protestas de la ultraizquierda, hoy con subidas exponenciales no pasa nada. Claro. Son ellos los inútiles gestores que no saben solucionarlo. En agosto del 2020 el precio del Mwh era 26,2 €, ahora es de más de 200.

Se están causando grandes quebraderos económicos a las familias y a la industria, que tienen que hacer frente a estos desmesurados sobrecostes. La realidad es que la energía solar y los molinillos hoy no bastan para cubrir la demanda. Debemos reducir el CO2 por cuyas emisiones pagamos cada vez más, mientras que medio mundo, el más contaminante, lo emite libremente. Tendríamos que ser autosuficientes y la transición energética además de hacia lo verde debería ir hacia la no dependencia. Los productores como Argelia y Rusia suben el precio y si no tragas te lo cortan. Hay que replantearlo todo y pensar a medio o largo plazo para mantener el estado del bienestar. Hacen falta técnicos y estadistas de altura, no los mentirosos que nos gobiernan.

Empezando por la energía nuclear, a la que nos oponemos, pero compartimos los riesgos en la frontera francesa y además se la compramos a Francia. Muchos países van a aumentar su producción con mini centrales nucleares, por las que también apuesta Bill Gates. Es limpia, ya que solo emite vapor de agua, es barata y puede generar una gran cantidad de energía de modo constante. No es ideal pero es la más práctica, es la que podemos hacer solos y es mejor que el carbón o el gas. En todo caso, hay que actuar o ir a la ruina.

Notario y doctor en Derecho