Mesures mundials

Aquest article no és apte per egoistes. Així que si tu eres dels que no s’havia vaccinat fins aquesta setmana i únicament has demanat cita per tindre passaport sanitari i poder entrar a un bar, no cal que continues llegint. No entendràs res. I no ho faràs perquè l’article no només va de pandèmia, de polítiques sanitàries i de salut pública. L’article versa, principalment, de responsabilitat, solidaritat i col·laboració entre persones i també entre països.

Pense, sincerament, que som una societat malalta si el que ens mou a vacunar-nos és només entrar a un bar. Però el més preocupant de tot és que aquest mirar-nos al melic ha estat col·lectiu.em de reconèixer que també les persones vacunades dels països rics hem pecat d’egoistes com a individus i col·lectivament i ens hem oblidat dels continents més desafavorits. Omicron, la nova amenaça, és fruit d’eixe l’egoisme; de la manca de decisió política per alliberar patents i abaratir vacunes a tot el món; fruit d’un primer món hedonista que només s’ha preocupat d’immunitzar els seus conciutadans, oblidant els països pobres –fins a 38 països només han vacunat el 20% de la població--; fruit de les desigualtats en l’accés a medicaments i a tractaments. Fruit de mutacions covades en els països on menys vacunes i menys immunització ha hagut. Si a nivell social cal una resposta conjunta i compartida per frenar el virus, a nivell internacional cal una resposta global. Perquè si la resposta no és mundial, si les vacunes i la immunització no arriba als països pobres seguiran eixint variants i tornarem al principi, com advertia la ONU i ara estem comprovant. Per això m’agradaria fer una crida a eixa majoria social solidària per tal que pressionem els governs per garantir l’accés als medicaments a tots els països del món. Només així, actuant a nivell mundial evitarem noves variants i podrem deixar la covid enrere. Diputat de Compromís a Les Corts