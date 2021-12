La salut és el primer

Fa pocs dies rebíem una molt bona notícia: l’Hospital de la Plana de Vila-real serà el primer que inclourà una casa de naixements pública. Gràcies a la iniciativa de la diputada a Les Corts de Compromís Mònica Álvaro que vam defensar en moltes institucions com l’Ajuntament d’Almassora a través de les diferents mocions que vam presentar, tindrem un nou recurs assistencial a les dones embarassades.

Les cases de part són centres que ofereixen atenció a l’embaràs i el part de les dones en un espai alternatiu a l’hospital però amb totes les garanties. Un servei així hauria d’estendre’s més enllà del centre hospitalari de Vila-real, per tal que les dones tinguen la intimitat i la tranquil·litat que no tenen en un paritori, en un moment crucial per a la seua vida i per a la seua salut.

Per a Compromís l’atenció sanitària és fonamental i per això hem defensat en institucions com el nostre ajuntament que s’apliquen amb caràcter urgent mesures d’atenció als casos de mort gestacional, perinatal i neonatal, amb l’objectiu de donar la millor atenció psicològica i sociosanitària a mares i pares que passen per aquest tràngol.

Una altra de les demandes de Compromís al govern de l’Estat és la implantació en territori valencià del Centre Estatal de Salut Públic. Aquest centre ens permetria tindre preparat el sistema sanitari davant amenaces per a la salut pública, sobretot epidemiològiques, i coordinació de les respostes.

I ja hem vist que, pel que fa a recursos sanitaris, no podem retallar perquè són imprescindibles. La creació d’un recurs així és obligatòria per llei i no fer-ho suposa un altre exemple de discriminació i infrafinançament al nostre territori que no tolerarem.

Per desgràcia, la pandèmia ha posat de manifest les mancances que tenim en matèria de salut pública. Ho hem aprés a força de viure i veure situacions dramàtiques als hospitals i centres de salut i això ens ha permés albirar la magnitud i complexitat dels reptes de futur als quals s’enfronta la salut de la població. Cal governar per a les persones i això suposa que la salut ha de ser prioritat absoluta per a qualsevol executiu.

S’acosten dies de bons desitjos i des de Compromís volem desitjar-los unes festes carregades de cures, afectes i salut. Nosaltres continuarem treballant per a garantir-ho!

Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora