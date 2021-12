El primer Congrés de la Marjaleria ha sigut una passada. Durant este cap de setmana hem generat un debat sobre la riquesa natural, la realitat agrària i la identitat de la nostra marjal que pot servir de fita d’un canvi de fase en seua gestió. Durant la meua intervenció vaig tractar d’explicar els motius pels quals en els pròxims 10 anys cal trobar un equilibri virtuós entre els tres usos de la Marjaleria: l’ús agrari, l’ús residencial i l’ús com a espai natural. Els tres usos no competeixen entre sí, sinó que la seua millora genera un benefici mutu. L’única opció de les persones residents per millorar la seua habilitat és a partir de la comprensió de l’ecosistema que habiten i de la seua implicació en disminuir la contaminació. La millor opció per conservar l’espai natural és des de la recuperació dels conreus. I la viabilitat econòmica de la producció agrària implica afegir valor als aliments, bé amb alguna mena de certificació ambiental, o bé amb la diferenciació dels productes comercialitzant en canals curts amb una marca local. La redignificació de la Marjaleria no s’assolirà (perquè la consciència i la llei del segle XXI ja no està ahí) urbanitzant sense control, sinó amb eixe reequilibri dels usos.

Un full de ruta comú Les preocupacions del veïnat, dels grups ecologistes i de les persones llauradores en actiu no estan tan allunyades i necessàriament s’hauran de trobar en un full de ruta comú. El Congrés de la Marjaleria no pretenia resoldre eixe camí, tampoc iniciar-lo (ja fa temps que està iniciat), sinó més bé fer un pas més situant el coneixement científic sobre el valor ambiental que encara hui guarda el nostre aiguamoll. Les intervencions van ser d’un alt nivell, van servir per a conéixer altres experiències similars de recuperació d’espais naturals degradats i, baix la meua molt subjectiva percepció, l’ambient al Centre Cultural la Marina crec que era de certa esperança en la recuperació que es podia produir. El treball del Grup Au d’Ornitologia i del Gecen va ser magnífic per generar un programa rigorós, amb gran angular i dinàmic. Espere que l’any que ve celebrem un segon Congrés i que ja les ponències es puguen actualitzar per explicar com els programes de minimització d’impacte redueixen la contaminació de l’aigua, com el programa de paisatge embellís la zona o com el Pla de Reactivació Agrària facilita que nous perfils s’incorporen al sector primari. Portaveu de Podem EUPV a l’Ajuntament de Castelló