Un Nadal de cultura

A Castelló tornem a acomiadar l’any amb cultura. En un temps que ho necessitem més que mai, un temps de pandèmia, restriccions i distanciaments, totes necessitem deixar volar la imaginació, somiar i traure els nostres somriures. Sobretot els més menuts de casa, eixes personetes que ens han demostrat una gran valentia i resiliència front a l’adversitat i la incertesa. Per a totes elles i ells i les seues famílies hem dissenyat una programació nadalenca amb més de 30 activitats de teatre, circ i música. I tot amb tota la cura que exigeix la normativa sanitària, mantenint-nos ferms en treballar perquè la cultura siga segura.

Torna el Teatre de Nadal al Raval per a buscar el gaudí de xiquetes i xiquets --i per què no, també de qui els acompanyem--, amb sis funcions del 21 al 30 per a públic de 3 anys en endavant, on s’estrenaran tres obres de companyies de casa com Teatre de la Resistència, Xarop Teatre i Teatro-T, amb contes i contalles que compartiran espai amb El Ball de San Vito, Teatre de l’Abast i La Finestra Nou Circ. Perquè estem convençudes en apostar per les i els professionals del territori. I de la sala al carrer, a Hort dels Corders, on el circ contemporani comandarà l’agenda els dies 2 i 3 de gener, pel matí i per la vesprada, amb pallassos de nas roig, baldufes gegants, malabars i molts salts i acrobàcies.

Darrers assajos

També el Betlem de la Pigà calenta motors amb els darrers assajos per pujar a les taules del Teatre Principal i retrobar-nos amb els seus personatges aquest mateix dissabte. A més, aquesta setmana, tornen també les nadales al carrer amb les Corals castellonenques. I com no, si parlem de música, hem de parlar de la Banda Municipal i el tradicional Concert de Reis a l’Auditori i, a més, la seua participació en les Nadales de la Plana aquest diumenge a l’Auditori.

I no oblidem el Planetari, qui ha preparat una programació més que especial i estrena pel·lícula. Ja veieu, Castelló es vesteix de gala per acomiadar l’any amb totes i tots vosaltres, gaudint de la cultura i acompanyats de la il·lusió dels més ments de la família.

Regidora de Cultura a Castelló