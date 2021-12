Uno de los mayores errores cometidos por nuestra democracia fue pensar que, con La Transición, quedaban para siempre cerradas nuestras enormes heridas. Basta con leer un periódico, acudir a un pleno institucional o ir al cine para darse cuenta de que ni siquiera están cicatrizadas. Siguen abiertas y sangrando, mientras «fachas» y «rojos» se culpan mutuamente de todos los males habidos y por haber. Es la trinchera infinita, la guerra que nunca acaba. La que enfrentó durante tres años a hermanos contra hermanos y que sigue vigente en nuestro país.

Ya no silban las balas ni Hemingway nos cuenta por quién redoblan las campanas, pero el frentismo sigue marcando la actualidad política, social y cultural. Bandos, facciones, divisiones de buenos y malos, esa es nuestra realidad en un siglo XXI en el que ni siquiera una pandemia mundial nos ha hecho ver que todos somos iguales. Y lo peor... es que va a peor en una España cada día más crispada y en la que tenemos aún tantas cosas por hacer. El problema es que, por desgracia, las instituciones no solamente no dan ejemplo de concordia sino más bien de todo lo contrario. Para muestra, un botón.

Recientemente hemos conocido que la Diputación incluirá en los presupuestos de 2022 una partida de 50.000 euros para la realización de exhumaciones en el cementerio de Castellón. Una campaña que pretende recuperar «a todas las víctimas del franquismo antes de finalizar la legislatura». Sí, han leído bien. No falta nada. No hay un «a todas las víctimas en fosas comunes de ambos bandos». Y ahí está el error y el drama, solamente contemplan unos muertos cuyos restos sean merecedores a reunirse con sus seres queridos. De nuevo buenos y malos, volvemos a la casilla de salida.

Millones de asesinados por ambos bandos

Que la dictadura de Franco surge de un golpe de estado ante un gobierno legítimo es innegable, pero que hubo millones de asesinados por ambos bandos, también. ¿O es que los franquistas disparaban balas y los republicanos respondían con poemas de Machado? Cientos de castellonenses fueron asesinados por el bando republicano, está ampliamente documentado, ¿acaso no merecen ser recordados? La sangre también es roja que decía Vizcaíno Casas. Y lo más triste, nos demuestra que son los vencedores los que siguen reescribiendo la historia.

La desmemoria histórica campa a sus anchas, dividiéndonos cada día un poco más. Mientras ese enfoque sectario y buenista se imponga, no hay nada que hacer. Ni en 1936 ni en el 2021. Los mismos muertos con distintos collares en un país que se desangra a diario. Y les puedo asegurar que yo no me alisté para esto.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim