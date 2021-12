Fiesta de Santa Lucía

Anteayer, en buena parte de nuestra provincia y en diversos países como Suecia o Colombia se celebró la festividad de Santa Lucía, venerada por la iglesia católica, la ortodoxa y la luterana, ya desde el siglo XVI. Era natural de Siracusa y allí fue martirizada durante la persecución de Diocleciano, cuyo gobernador Pascasio ordenó quemarla tras el intento de varios martirios frustrados. Las llamas no le causaron daño y el gobernador ordenó que le arrancaran los ojos, aunque ella, según dice la tradición, siguió viendo. Finalmente murió el 13 de diciembre de 304. Sus restos reposan en Venecia. Su nombre significa «portadora de luz» y sus atributos la espada, los ojos portados en una bandeja, la palma del martirio, una lámpara de aceite. En Suecia, celebran una fiesta extraordinaria y es costumbre obsequiar a los asistentes con unas pastas que reciben el nombre de lussejkatter.

Nuestra provincia ha festejado a la santa con diversos actos, entre los que no faltan las hogueras. Y algunos pueblos tienen ermitas bajo su advocación como Morella, Castellfort, Alcalà-Alcossebre, Santa Lucía de Salvassoria, etc. En muchas poblaciones es frecuente encontrar capillas con la imagen de la santa. Incluso en Borriol hace dos años se representó la obra teatral de su vida y, siguiendo el ejemplo sueco, se repartió a los asistentes el típico pastelillo conocido como llucietes y, como fondo, la hoguera con la participación de los quintos. Castellón, capital, sigue celebrando la Fireta de Santa Llúcia. Elena Sánchez publicó un interesante libro sobre las fiestas de Castellón en otras épocas. Es una lástima que algunas celebraciones, por diversas causas, se hayan extinguido. Ello nos recuerda aquella frase, si mal no recuerdo, de Avellaneda: «Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de su destino». Santa Llúcia, guardem-nos la vista, dice la invocación popular.

Profesor