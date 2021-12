Gestionar els recursos

Els partits de govern de l’Ajuntament de Borriana ja hem aprovat el pressupost per a 2022 que ascendeix a 36.827.125 euros, sense cap suport dels partits de l’oposició. Uns comptes que incrementaran les inversions i la despesa social, sense apujar cap taxa ni tributs per al pròxim exercici, tot i que l’IPC s’incrementa un 4%.

Des de l’equip de govern considerem que la gestió municipal s’ha d’exercir amb molta rigorositat, per respecte als contribuents i als impostos que paguem. La gestió ha de ser responsable, seriosa i amb criteri, sensibilitat social, participació ciutadana i sostenibilitat.

Una bona manera de gestionar bé els diners municipals és aconseguir i aprofitar les aportacions d’altres administracions, per a incorporar tots els recursos addicionals que arriben de la Generalitat, la Diputació, Europa i l’Estat. Així, en arribar 2022 es començaran a tramitar les obres previstes, que representen un 21% del pressupost, un total de 7.891.677 euros, amb un 78% de finançament extern, com és el cas dels fons europeus de la estratègia Edusi dels Fons Feder.

En aquest sentit, les inversions Edusi a Borriana per a 2022 creixen fins arribar a 2.419.062 euros per a realitzar les 8 actuacions dels 3 Objectius Temàtics, finançades al 50% pels Fons Europeus, i amb la licitació d’aquestes inversions arribarem al 85% de projectes de l’Estratègia licitats.

Obres de rehabilitació

Entre els quals, cal destacar els 992.000 euros pressupostats per a la realització de les obres de rehabilitació de la Casa de la Cultura la Mercè, o 1.350.000 euros per les obres de la primera fase del projecte de millora i condicionament del Parc Arenal i del Paratge Natural del Clot, o 250.000 euros per a la instal·lació i geotèrmia de la piscina municipal, o 200.000 euros més per a la il·luminació i instal·lacions esportives.

A més, una vegada començat el nou exercici, també finalitzarà l’obra de l’edifici de Serveis Socials i la construcció de l’IES Jaume I, amb quasi 5 milions d’euros previstos per a 2022 i finançats íntegrament per la Generalitat, a través d’Edificant. Per part seua, els pressupostos de l’Estat preveuen una inversió de 3 milions d’euros en la caserna de la Guàrdia Civil a Borriana, i els de la Generalitat, 3 milions més per al port, entre altres inversions.

A més, els projectes a la nostra ciutat s’incrementaran amb romanents quan es liquide el pressupost de 2021, i es contemplem 4 actuacions: la remodelació íntegra del Mercat Interior, amb una imatge més moderna i unificada; la rehabilitació de la casa de peons caminers per a destinar-la a locals socials, i els projectes d’expropiació i posterior construcció dels vials que connecten l’avinguda del Transport amb la CV18, i els dos trams que falten de l’avinguda Canyada Blanch, entre la carretera del Port i el camí de la Pedrera. El nostre objectiu era i és invertir en la millora de la vida de les persones, fer-la més fàcil i més amable, per això els pressupostos són alhora socials i inversors.

Alcaldessa de Borriana