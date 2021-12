Sumem més futur

El maig del 2019, la nostra província veia com després de més de vint anys, es produïa un relleu i una alternança al capdavant de la màxima institució d’aquest territori: la diputació de Castelló. Una fita política i social que culminava un procés iniciat el 2015 en la majoria de pobles i ciutats d’aquest territori i que permetia al PSPV-PSOE encarar una nova dècada renovat, amb energia i amb un horitzó per conquerir i reconstruir després d’anys, digue’m-ho d’una manera suau, d’una millorable gestió i d’una visió totalment desvirtuada i allunyada del verdader caràcter de la gent d’aquesta província: treballadors, constants i fidels a una manera de fer molt pròpia que aglutina les diferents realitats de mar i muntanya a només dues passes.

Ara, després de la reelecció del secretari general, Pedro Sánchez, i del secretari general de País, Ximo Puig, en dos congressos on es va deixar clar a la militància que no eren temps de mirar-nos el melic en disputes internes o «en auténticas chorradas», com va dir el president Puig, ens trobem en un punt d’inflexió. Un moment en què, en l’àmbit provincial, sinó fem les coses bé, a la ciutadania se li pot fer complicat entendre que estiguem més preocupats d’un ball de cadires que dels seus problemes reals. Hem de ser el suficientment madurs com a partit, perquè la cosa orgànica no ens tapi el verdader significat del nostre treball: generar estabilitat i confiança en la ciutadania.

Sumant futur

Amb el mateix esperit que vam encarar els dos congressos anteriors, el de Valencià i el de Benidorm, i amb la plena convicció de què aquests darrers quatre anys s’han fet les coses bé a la província, jo aposto per seguir sumant futur i per Ernest Blanch. Aposto per la continuïtat d’un projecte que encara no ha tocat sostre i que a més, compta amb un equip de gent que projecta una forma de governar a la Diputació de Castelló que durant tants anys hem anhelat. Aposto per seguir donant sentit a tots aquells projectes municipals que vam començar a liderar el 2015 i el 2019 des de la il·lusió de la joventut, i que a poc a poc, maduren per reivindicar-se com fars de bona i exemplar gestió.

Alcalde de Vinaròs