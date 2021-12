El futuro es ahora

Queridos lectores, he decidido dar un paso adelante y presentarme a las primarias que el PSPV-PSOE de la provincia va a celebrar el 16 de enero para elegir al secretario/a general de la ejecutiva provincial.

He decidido dar este paso porque hay muchas cosas que se pueden mejorar. Es momento de unir de verdad al PSPV-PSOE en nuestra provincia, porque aquí nadie sobra, se necesitan más mujeres y hombres comprometidos con el proyecto socialista, por eso, hemos preparado un ambicioso programa que recoge las preocupaciones de muchos militantes.

Doy este paso adelante con humildad, con responsabilidad, pero, sobre todo, con la ilusión de que todo puede mejorarse para ser, todavía más, un partido útil para la sociedad.

Hace años fui secretario general de Juventudes Socialistas de la provincia de Castellón, en aquel momento constituimos muchas agrupaciones locales con líderes que hoy lideran gobiernos municipales y proyectos locales. Todo eso lo conseguimos recorriendo pueblos y ciudades, llevando nuestras ideas a todos los rincones de la provincia, y eso mismo quiero hacer ahora si soy secretario general provincial, recorrerme todas nuestras comarcas para implementar un plan de formación, comunicación y de estrategia política que nos permita en 2023 mejorar nuestros resultados electorales respecto a 2019. En las pasadas elecciones obtuvimos buenos resultados, pero yo no me conformo con eso, aún hay que consolidar gobiernos y ganar en municipios en los que estamos en la oposición, y para eso hay que ponerse en marcha ya. Ganar elecciones para cambiar la vida de los ciudadanos es la meta, y no hay tiempo que perder.

Mirada mucho más municipalista

En 2015, una nueva generación de militantes cogimos las riendas de nuestros ayuntamientos, en 2019, esa nueva generación mejoró los resultados electorales en prácticamente todos los ayuntamientos, y eso nos permitió ganar, después de 24 años, la Diputación de Castellón. Ahora somos muchos los que pensamos que es el momento de que esa nueva generación pilote la vida orgánica de nuestro partido con una mirada mucho más municipalista.

Creo en un PSOE unido, y eso no está reñido con la celebración de unas primarias, porque que se presenten proyectos para mejorar el partido es lo mejor que nos puede pasar si nuestro compromiso es mejorar nuestro partido para luego mejorar la vida de la gente.

Creo en la política del tú a tú, del diálogo, de los acuerdos… y eso también me ha animado a presentar mi candidatura. Las las próximas semanas recorreré todas las agrupaciones locales para explicarles el proyecto de mi candidatura con el objetivo de que puedan conocer los motivos que me impulsan a encabezar este nuevo proyecto para los y las socialistas de Castellón. En muchas ocasiones he escuchado que los jóvenes somos el futuro, pero esta vez el futuro es ahora.

Alcalde de l’Alcora