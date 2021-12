Acabar amb la covid-19, una lluita de tots

En els últims dos anys, l’Ajuntament de Vila-real ens hem bolcat sense treva en una lluita que ens afecta a totes i tots: acabar amb la pandèmia de la covid-19. Sense escatimar recursos ni mirar competències, amb la convicció que les administracions públiques, quan es tracta de protegir la vida dels nostres veïns i veïnes, som una sola: ajuntaments, Generalitat Valenciana, Govern central, Europa... Tots junts per a fer front al virus.

Ho vam entendre i ho vam aplicar des del primer minut d’aquell 14 de març de 2020. El dia que va començar aquest malson del qual, a poc a poc, gràcies sobretot a la vacunació, anem despertant, no sense sobresalts. Tots els recursos de l’Ajuntament els vam posar aquell dia a disposició de les autoritats sanitàries i de les forces de seguretat de l’Estat per combatre un enemic desconegut, que va arribar per sorpresa per a capgirar-nos la vida a tots. I, des d’aleshores, no hem deixat de fer-ho, en allò que hem pogut i sense necessitat ni tan sols d’esperar que ens ho demanen.

La cessió de la residència del CTE com a hospital auxiliar, l’ús de l’alberg municipal com a allotjament per a temporers agrícoles, el repartiment de mascaretes, la neteja i desinfecció en els pitjors moments del confinament, la cessió del Centre de Congressos, Fires i Trobades com a punt de vacunació massiva de la comarca, la coordinació dels protocols de tornada al col·le... amb el desplegament de recursos humans que tot això ha suposat també i dispositius especials amb la nostra Policia Local, Protecció Civil, el departament de Mobilitat o els Serveis Públics municipals. Tots treballant, com no, a una contra la covid-19.

No ens hem oblidat tampoc, com és lògic, de les conseqüències socials i econòmiques d’aquesta crisi sanitària i ja són prop de 4,5 milions d’euros els que hem destinat als nostres comerços i empreses locals, amb ajudes directes i indirectes. Algunes d’elles úniques i pioneres, com la bonificació del 95% de l’IBI en 2021.

Moment d’extremar les precaucions

Però la lluita no ha acabat. Ara que s’apropa el Nadal és moment d’extremar les precaucions. Per això, ens hem posat de nou al costat dels nostres col·legis, que comencen la vacunació de menors. També de l’Hospital de la Plana, en nou esforç comú per a plantar cara al virus, amb el punt de vacunació sense cita prèvia de demà dissabte, per al qual hem desplegat de nou un dispositiu de seguretat i mobilitat, amb un considerable increment de freqüències del nostre bus Groguet gratuït, per ajudar a què esta nova crida a la immunització col·lectiva transcórrega amb fluïdesa i seguretat.

La vacuna s’ha demostrat la millor arma contra la pandèmia del coronavirus. Perquè, tot i l’increment dels percentatges d’incidència en les últimes setmanes que ens obliguen a no abaixar mai la guàrdia, és innegable que la immunització protegeix les nostres vides. Per això, faig des d’ací una crida a acudir als punts de vacunació. És el granet d’arena que podem posar cadascú de nosaltres en aquesta lluita comú contra el virus. I així, junts, vencerem la covid-19.

