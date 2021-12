Una Diputació exemplar

Dia 26 de maig de 2019. Diumenge. Un dia inoblidable per al PSPV-PSOE de la província de Castelló. Després de 24 anys guanyàvem la Diputació de Castelló. Era el dia que es posava fi a una manera de fer política clientelar, partidista i obscura que va fer que la nostra província, allà on anares, fora relacionada amb la corrupció i es feren bromes sobre projectes de dubtosa necessitat. Eixe dia, el 26 de maig de 2019, començava una nova era, la de la política en majúscula, la política de servir, i no de servir-se, eixa política de la justícia i la igualtat. Sense amiguismes. I és d’eixa política que ha fet el partit socialista de la Diputació de Castelló, del seu president, José Martí --per qui va apostar esta executiva--, i del seu equip --Patricia Puerta, Santi Pérez, Santiago Agustí, Ruth Sanz, Tania Baños, Xaro Miralles, Ximo Huguet, Abel Ibáñez, María Jiménez, Virginia Martí i Lluïsa Monferrer-- del que estic especialment orgullós pel treball demostrat fins ara.

Les i els nostres diputats i el nostre president han portat la dignitat a la província. I no amb poc esforç: desfer i borrar més de dues dècades de malifetes no és fàcil, però podem dir que ho estem aconseguint, i que ho hem fet amb respecte, pas a pas, sense gresca ni confrontació, sinó amb diàleg i sempre amb la mà estesa. Fent política en majúscules, eixa política que està al servei de la gent, dels veïns i veïnes de les comarques de Castelló. Al peu de canó Tenim una diputació que ha estat al peu de canó des del primer dia de la seua constitució com a diputació socialista. Ha hagut de fer front a una pandèmia i ha demostrat tenir altura de mires pensant sempre en el benestar de les persones. És digne recordar que va ser la Diputació de Castelló la primera en gestionar l’arribada de mascaretes en ple confinament quan era tan difícil d’aconseguir-les. Les va portar i les va repartir per tots els municipis: des de Castell de Cabres fins a Castelló. De la mateixa manera que va posar a disposició de la gent tots els seus recursos, materials i humans, per atendre a les persones més vulnerables que necessitaven medicaments, cures i alimentació. Qualsevol necessitat la van suplir, tocant a la porta de cada casa, perquè totes i tots estigueren atesos. Vam acabar l’any 2020 i ho vam fer amb un pressupost expansiu i històric: 168,3 milions d’euros. Ara, acabant 2021, s’ha donat llum verda a un altre pressupost que supera l’anterior: 177,8 milions. Es podran interpretar moltes coses, però les xifres són les que són i, si alguna cosa podem afirmar amb orgull, és que els municipis de la província mai no han rebut tants diners com ara. Els 135 de la província, sense mirar el color. Governant per a totes i tots. En dos anys amb el partit socialista en el govern, els ajuntaments han rebut un 136% més d’inversions. Inversions que, al final, es traduïxen en millors serveis, millors prestacions, millor benestar, en definitiva, millor qualitat de vida. Esta setmana, el programa d’investigació Zoom de la televisió valenciana À Punt ha fet un recordatori d’aquells temps en els quals el PP, a la diputació, campava ample perquè pensava que podia fer el que volguera, saltant-se totes les línies roges. Un reportatge que em va fer pensar en la figura de Ximo Puig i Francesc Colomer en favor de la dignitat i la neteja de la vida pública en la nostra terra, i que van lluitar pràcticament en solitari. Ells van caminar la senda perquè ara, la nova diputació, puga emprendre la carrera cap a la dignitat. El meu agraïment, a ells i als d’ara, per creure en una societat netament democràtica. Gràcies al partit socialista, tanquem una etapa feliçment superada. Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic