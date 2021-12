Més que un treball ben fet

Quan en desembre de 2019 aprovàrem l’estratègia 2020-2021 de l’àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i Relacions Internacionals, mai imaginàrem els temps que hauríem de viure. La covid-19 amenaçà seriosament totes i cadascuna de les accions que havíem estat dissenyant perquè la Diputació fos, més que mai, una institució capdavantera i compromesa en la gestió del nostre territori.

No negaré que visquérem moments tensos, difícils, però que mai vam perdre la perspectiva, i agafant-nos ben fort a les nostres conviccions, experiència i diligencia, afrontàrem la tempesta, adaptant-nos, improvisant de vegades, però sempre demostrant una professionalitat i una excel·lència digna de ser recordada.

Els programes de l’estratègia foren tirant endavant, amb un èxit de participació i acceptació, amb els eixos fonamentals de les nostres polítiques progressistes, feministes i sostenibles. S’han aconseguit els objectius. Tant es val amb qui participàrem: Cambra, CEEI, UJI, Espaitec, SECOT, Fòrum de la Nova Ruralitat... Cal agrair el treball de tots i totes les professionals, des de Noves Dependències a aquelles que ho fan als centres CEDES, com també a l’equip d’assessors que tenim a Diputació. Hem resistit, hem innovat, hem après. Missió complida.

I ara, a les portes d’aprovar la nova estratègia de 2022-2023, tenim el full de ruta perfecte per ajudar a fer que els nostres municipis, la nostra gent de Castelló, considere la Diputació com un agent efectiu i fiable per a continuar amb la lluita contra el despoblament, la digitalització, la transició energètica, i el desenvolupament econòmic de les nostres comarques. El moment actual ens presenta nous reptes i sabrem afrontar-los.

Diputat de Promoció Econòmica